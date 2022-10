Knappe Angelegenheit: SV Tillmitsch krönt sich nach Sieg zum Herbstmeister

Details Montag, 31. Oktober 2022 09:13

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Tillmitsch und Bärnbach an diesem 13. Spieltag. Die Gäste taten sich gegen aktive Bärnbacher schwer - die Müdigkeit vom Cup-Krimi gegen St. Anna steckte dem Tabellenprimus noch in den Knochen. Am Ende hat es dann dennoch zu einem Sieg gereicht - der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch hat es geschafft, als Aufsteiger den Herbstmeistertitel einzuheimsen.

Die beiden Tillmitscher Torschützen Simon Scheucher und Daniel Bernsteiner

200 Besucher wollten die Partie sehen

Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern versuchte Tillmitsch vom Start weg das Kommando zu übernehmen, die Hausherren agierten in der Anfangsphase zögerlich und ließen die Gegner kommen. Chancen waren vorhanden, einmal traf Daniel Bernsteiner bei den Gästen den Ball nicht richtig auf der Gegenseite wurde es, wenn Bärnbach in die Nähe der Box kam, immer sehr gefährlich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erlöste Simon Scheucher die Gäste, in dem er das 1:0 (44.) erzielte. Mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Im zweiten wurde Bärnbach ein wenig aktiver, die Panthers verloren ein wenig an Spritzigkeit. Zwei heisse Szenen im Strafraum der Heimischen ließen die Wogen von Tillmitsch-Coach Bernd Windisch hochgehen - er forderte lautstark Elfmeter - der Unparteiische overoulte aber die Entscheidungen seines Assistenten - der den Elfmeter gegeben hätte.Das Spiel lief weiter hin und her - in Minute 66 versenkte der Tillmitscher Goalgetter Bernsteiner die Kugel zum 2:0 für in den Maschen.

Der Anschlußtreffer von Bärnbach fiel zu spät

Beflügelt vom Rückstand wurden die Hausherren jetzt immer stärker und übten in der Schlussphase permanenten Druck auf die Gäste-Abwehr aus. Der Mut zur Offensive wurde aber nur teilweise belohnt - Sebastian Pauritsch verkürzte auf 1:2 - mehr war aber für Bärnbach bei dieser Begegnung nicht mehr drinnen. Am Schluss siegte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen die Heimmannschaft.

Trotz der Niederlage belegt Bärnbach weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat ATUS Bärnbach momentan auf dem Konto.

Nach 13 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Tillmitsch 32 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch stets gesorgt, mehr Tore als SV Tillmitsch (37) markierte nämlich niemand in der Oberliga Mitte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ungeschlagen ist.

Statements zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

zum Spiel...

"Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein. Tillmitsch war spielerisch sehr stark, wir haben aber gut dagegen gehalten und hätten mit ein wenig mehr Glück im Abschluss durchaus etwas mitnehmen können."

zur Saison...

"Nach stotterndem Start hat die Mannschaft einmal mehr ihren großartigen Charakter gezeigt und eine unglaublich starke zweite Hinrundenhälfte gespielt. Die Entwicklung ist großartig und wir setzen voll darauf, dass wir in der Rückrunde darauf weiter aufbauen können. Gemessen an den gesetzten Zielen sind wir mit der Hinrunde absolut zufrieden."

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

zur Saison...

"Wir spielen unsere erste Saison in der Oberliga und haben schon den Herbstmeistertitel errungen. Das war übrigens der dritte in Folge!"

zur Vergangenheit...

"Vor vier Jahren haben wir das Projekt Tillmitsch Panthers gesartet, damals haben sie uns alle ausgelacht Nun eine kurze Bilanz: Unterliga Meistertitel, Oberliga Herbstmeister. Weiters haben wir vor einem Jahr den damaligen Regionalliga-Tabellenführer DSC im Champions-Steirer-Cup geschlagen, jetzt St. Anna rausgekickt und ins Halbfinale aufgestiegen."

Zur Zukunft...

"Wir bekommen bald ein neues Stadion, unsere Jugendabteilung ist intakt. Wir haben mit 0 begonnen, jetzt haben wir 75 Nachwuchsfussballer. Danke an alle die an uns geglaubt und uns unterstützt haben. Keine Angst, wir haben noch weitere Ziele in Tillmitsch!"

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

zum Spiel...

„Nach den kräfteraubenden 120 Minuten im Cup gegen St. Anna haben wir gewusst das es ein schweres Spiel gegen Bärnbach wird. Unsere Jungs haben nochmal alles rausgeholt und das Spiel von der ersten Minute an im Griff gehabt. Zum Schluss wurde es nochmal spannend aber der Sieg war völlig verdient."

zur Saison...

"Großes Lob an die ganze Mannschaft zu dieser Herbstsaison. Als Aufsteiger die Liga so zu dominieren muss ihnen mal erst einer nachmachen.

Jetzt heißt es regenerieren und im Frühjahr einen guten Start erwischen, dann steht dem Aufstieg in die Landesliga nichts mehr im Wege.“

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:2 (0:1)

85 Sebastian Pauritsch 1:2

66 Daniel Johannes Bernsteiner 0:2

44 Simon Johannes Scheucher 0:1

Startformationen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Irlind Mehmeti, Mihajlo Glisovic - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Oliver-Kevin Neuhold, Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger, Simon Johannes Scheucher, Emir Dautovic, Markus Hüttler, Denis Cekovski, Gregor Stavbar

by René Dretnik

Foto: SV Tillmitsch/Sokulskyi