Es rumort in Gössendorf: Trainer Begic und zwei Funktionäre nehmen den Hut

Details Freitag, 23. Dezember 2022 11:23

Der SV DIGGERS & MORE Gössendorf ist nach dem Herbstdurchgang in der Oberliga Mitte/West am respektablen 5. Tabellenplatz zu finden. Der Rückstand zum Halbzeit-Leader Tillmitsch beträgt 6 Punkte. An sich Grund, zufrieden in der Winterübertrittszeit zu verweilen. Dem ist aber nicht so, denn knapp vor der Weihnachtszeit kommt es in Gössendorf zu einem wahren "Rücktritts-Tsunami". So kehren neben Trainer Zoran Begic auch der sportliche Leiter Max Pacher und Co-Trainer Rene Jurtin dem Verein den Rücken. Wie kommt es dazu, Ligaportal.at hat die Daten & Fakten dazu:

Trainer Zoran Begic verlässt den SV Gössendorf. Ab Feber absolviert er den Kurs der UEFA-A-Lizenz.

Laut Ex-Trainer Zoran Begic hat der Verein andere Ansichten als die sportliche Führung. "Da es dann, unserer Meinung nach zu unberechtigter Kritik führte, boten wir dem Vorstand an, uns bis 16. Dezember mitzuteilen, ob sie unseren eingeschlagenen Weg weitergehen wollen. Oder eben ihre Ideen umsetzen wollen, die für uns ein Einmischen in unsere Trainerarbeit bedeutet hätte. Da wir keine konkrete Antwort bekamen und weiter nur auf die lange Bank geschoben wurden, traten wir dann am 16.12 zurück. Da ein Weitermachen für uns ab diesem Zeitpunkt immer nur das Gefühl gehabt hätte, dass wir es nur so lange machen, bis jemand gefunden wird, der bereit ist, auf die Ideen einzusteigen."

Max Pacher (Ex-Sportlicher Leiter): "Die Entscheidung, meinen Posten als Sportlicher Leiter zurück zu legen, war eine enorm schwierige aber leider auch eine alternativlose. Die Kritik aus Teilen des Vorstands, dass unter mir der Gössendorfer Weg verloren gegangen ist, kann ich nicht nachvollziehen. 15 von 23 Kaderspielern in der Kampfmannschaft kommen aus der eigenen Jugend. Auch die Kritik, dass junge Spieler bei uns keine Chance erhalten, kann ich nicht nachvollziehen, da wir in der Oberliga den jüngsten Kader stellen. Ich habe mit viel Herzblut für den Verein gearbeitet und habe zusammen mit dem Trainerteam eine Mannschaft geformt, die vom Abstiegskandidaten zu einer der besten in der Oberliga wurde und das mit einer Eigenbauquote, die seinesgleichen sucht. Ich wünsche dem SV Gössendorf für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg und bedanke mich für die gemeinsame Zeit."

Anton Pacher (Obmann): "In erster Linie geht es darum noch verstärkt junge Eigenbauspieler zu integrieren. Wenngleich aber in der KM I bereits eine Quote von 65% gegeben ist. Der Abgang der zwei Trainer und des Sportlichen Leiters ist so gut wie in Stein gemeiselt. Auch meine Zukunft hängt an einem seidenen Faden. Zurzeit ist wenig Betrieb im Verein, aber zu Beginn des neuen Jahres werden wir uns verstärkt um ein neues Trainergespann bemühen. Auch den Posten von Max Pacher als Sportchef gilt es nachzubesetzen."

Fotocredit: SV Gössendorf

by: Roo