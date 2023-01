Tillmitsch-Coach Bernd Windisch: Tiefstapeln bringt nix - wir wollen in die Landesliga!

Details Dienstag, 03. Januar 2023 14:17

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch führt als Aufsteiger die Tabelle der Oberliga Mitte mit vier Punkten Vorsprung an. Doch die erfolgsverwöhnten Panthers sind noch lange nicht am Ziel angelangt. Das neue Stadion wird im Juli eröffnet - hier soll zukünftig attraktiver Landesliga-Fußball geboten werden. Unter vorgehaltener Hand liebäugelt man in Tillmitsch auch mit dem Gewinn des Steirer-Cups - sollten die Panthers die Hürde Weiz schaffen ist ein Final-Spektakel in der Schotterarena garantiert. Coach Bernd Windisch stellt sich den Fragen der Ligaportal-Redaktion.

Coach Bernd Windisch will mit seinen Panthers in die Landesliga.

Interview mit Trainer Bernd Windisch

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der hervoragenden Hinrunde?

"Die Stimmung ist natürlich sehr gut. Jetzt gilt es noch, die Hinrunde zu bestätigen. Das weiss aber in der Mannschaft jeder."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir wollen uns spielerisch und körperlich weiterentwickeln. Wir versuchen soviel Zeit wie möglich auf dem Feld auf Naturrasen zu verbringen, um uns optimal auf die schwierige Rückrunde vorzubereiten. Zusätzlich ist auch ein Trainingslager geplant."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Unsere Transfers sind grundsätzlich abgeschlossen. Wir haben fünf Neue geholt, davon sind drei junge Perspektivspieler. Leider uns haben uns zwei Stammspieler aus beruflichen Gründen verlassen."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Man darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir müssen vom ersten Tag an bis zur letzten Runde durchgehend hart arbeiten um unsere gesteckten Ziele zu erreichen."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich gehe davon aus, dass wir am Ende die Nase vorne haben werden. Es wird aber definitiv kein Selbstläufer, denn mit Pachern, Mooskirchen und Straß ist die Konkurrenz ziemlich stark."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Hinter den Erwartungen ist meiner Meinung nach keiner geblieben. Besonders überrascht hat mich der SV Gössendorf, der sich mit ihren vielen jungen Spielern sehr weit nach vorne manövriert hat."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen Meister werden - das ist kein Geheimnis. Tiefstapeln wird nichts bringen, das glaubt uns sowieso keiner!"

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Mein Tipp ist Weltmeister geworden. Man hat gesehen, dass es bei einer Weltmeisterschaft keine schwachen Mannschaften gibt und dass man keinen Gegner unterschätzen darf. Das ist aber auch in unserer Liga so."

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Messi ist der bessere Fussballer.

SUV oder Sportwagen?

SUV - das sind die schöneren Autos.

Schnitzel oder Gemüselaibchen?

Ganz klar Schnitzel, bin kein Gemüsefan

Strand oder Berge?

Eindeutig Strand.

Lieblingsverein?

FC Bayern München

Lieblingsspieler?

Lionel Messi

Vorbild?

Meine Eltern.

Deine fussballerischen Ziele für die Zukunft?

Mit dem SV Tillmitsch in die Landesliga aufsteigen.

by: René Dretnik

Fotocredit: Richard Purgstaller