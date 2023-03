Spiel-Satz-Sieg: SV Tillmitsch schlägt den FC Gratkorn mit 6:0

Details Freitag, 17. März 2023 23:33

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch kannte mit dem FC Gratkorn keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. SV Tillmitsch hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Dominik Hackinger und Daniel Bernsteiner steuerten je zwei Treffer bei.

Dominik Hackinger traf bereits nach einer Minute

Es war erst eine Minute gespielt, als Dominik Hackinger vor 111 Zuschauern die Führung für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch besorgte. Mit einem flachen Schuss ins linke Eck ließ er die mitgereisten Tillmitscher Fans zum erstenmal jubeln. Jetzt hatten die Gäste Lunte gerochen - auf dem Gratkorner Kunstrasen konnte der Herbstmeister so richtig groß aufspielen.

In Minute 23 setzte sich Daniel Bernsteiner gegen den Gratkorner Schlussmann durch und erhöhte auf 2:0. Jedoch hatte der Stürmer bei diesem Spiel noch nicht genug: Wenig später markierte er seinen zweiten Treffer (29.). Diesmal schob er den Ball flach ins rechte Eck ein. Zu allem Überfluß verletzte sich Gratkorn-Goalie Lan Vunderl nach diesem Treffer - er müsste ins Hospital überstellt werden. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC Gratkorn dicht, sodass sich der Vorsprung von SV Tillmitsch nicht weiter vergrößerte.

Auch im zweiten Durchgang waren die Panthers nicht zu stoppen. Mit dem 4:0 durch Hackinger schien die Partie bereits in der 54. Minute mit SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch einen sicheren Sieger zu haben. Er knallte einen Volleyschuss von der Strafraumgrenze genau ins Kreuzeck. Auch der nächste Treffer von Paul Krizanac war sehenswert. Er nagelte einen Schuss genau unter die Latte. So stand es in der 64. Minute bereits 5:0 für das Auswärtsteam.

Paul Krizanac (rechts im Dress des FC Gratkorn 2014) erzielte sein Premierentor für die Panthers

Simon Scheucher setzte den Schlusspunkt

Eigentlich war Gratkorn schon geschlagen, als Simon Johannes Scheucher das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (70.). Nach einem Freistoß schraubte er sich hoch und beförderte das Leder per Kopf über die Linie. Mit dem Spielende fuhr SV Tillmitsch einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Heimmannschaft klar, dass gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch heute kein Kraut gewachsen war.

Am kommenden Freitag trifft FC Raiffeisen Gratkorn auf SV Strass, SV Tillmitsch spielt tags darauf gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimmen zum Spiel:

Karl Prasser, Obmann Stv. Tillmitsch:

„Das war eine von der ersten bis zur letzten Minute eine Top-Mannschaftsleistung. Der Frühjahrsauftakt ist damit absolut gelungen. Ein großes Lob an unser gesamtes Betreuerteam, sie haben die Mannschaft perfekt auf die Saison vorbereitet. So kann es im Derby gegen unsere Freunde aus Großklein gerne weitergehen."

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Ein Start in die Frühjahrssaison wie aus dem Bilderbuch. Ein sehr starke Leistung der ganzen Mannschaft, der Sieg war mehr als verdient. Großes Lob an unsere Truppe. Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und haben nichts anbrennen lassen. Gratulation an Thomas Zündel zu dieser Maskerade."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 0:6 (0:3)

70 Simon Johannes Scheucher 0:6

64 Paul Krizanac 0:5

54 Dominik Hackinger 0:4

29 Daniel Johannes Bernsteiner 0:3

23 Daniel Johannes Bernsteiner 0:2

1 Dominik Hackinger 0:1

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Michael Spielberger, Stefan Moll, Lukas Zöschg, Mag. Oliver Egger - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Louis-Christo Sallfeldner, Johannes Unegg, Mergim Krasniqi, Ardit Krasniqi - Michael Pressl , BA

Ersatzspieler: Sandro Fuchs, Florian Felix Maier, Florian Madrutner, Kadir Sarac, Adnan Devedzic, Alberto Lacedelli







SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic - Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA, David Kevin Schloffer, Thomas Zündel - Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger

Ersatzspieler: Aljaz Pungartnik, Kenan Dzakovac, Markus Hüttler, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Adam Radai





by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

