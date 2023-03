Führung verspielt: Rebenland gibt 1:0 aus der Hand und hadert mit dem Schiri

Details Samstag, 18. März 2023 00:26

Nichts zu holen gab es für SU Rebenland bei SV MM Frohnleiten. Obwohl die Gäste mit 1:0 in Führung gingen erfreuten die Gastgeber ihre Fans mit einem 3:1. Aufgrund der Tabellensituation war man sich im Vorfeld einig, dass der Sieger nur SV MM Frohnleiten heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der Schiedsrichter stand im Fokus - er brachte die Gäste durch zwei Entscheidungen zur Weißglut.

Amer Habibovic traf zwar zur Führung - dennoch musste sich sein Team am Ende geschlagen geben

Frohnleiten ist seit fünf Runden ungeschlagen

In der 21. Minute erzielte Amer Habibovic das 1:0 für Rebenland. In Minute 38 pfiff der Unparteiische einen Elfmeter, der Strafstoß wurde von Rebenland-Keeper Christoph Prasser gehalten. Schiedsrichter Marco Zarnik pfiff ab, alle rechneten mit einer Wiederholung - gleichzeit verwertete Noah Friedl den Nachschuss - der Treffer zählte und es stand 1:1. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Philipp Puregger mit dem 2:1 für Frohnleiten zur Stelle (44.). Auch bei diesem Tor gingen die Wogen hoch, allerdings erst nach dem Spiel. Ein Freistoß am Mittelkreis wurde gepfiffen - der Unparteiische ermahnte einen Spieler der Gäste - die Spieler von Rebenland dachten sich, dass der Ball gesperrt sei - Frohnleiten führte den Freistoß blitzschnell aus und Philipp Puregger traf zum 2:1. Zur Pause wusste SV MM Frohnleiten eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Florian Wurzinger erhöhte den Vorsprung von SV Frohnleiten nach 65 Minuten auf 3:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte Frohnleiten gegen SU Rebenland.

Trotz des Sieges bleibt SV MM Frohnleiten auf Platz neun. SV Frohnleiten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Frohnleiten zu besiegen.

Rebenland haderte mit dem Schiedsrichter

Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. SU Rebenland muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Mitte markierte weniger Treffer als Rebenland. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von SU Rebenland alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Rebenland. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

SV MM Frohnleiten tritt kommenden Freitag, um 18:45 Uhr, bei SK Fliesen Garber Werndorf an. Einen Tag später empfängt SU Rebenland SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir wollten uns vom Ende der Tabelle absetzen und mit einem Heimdreier in die Frühjahrssaison starten. Das ist uns gelungen, wir blicken jetzt schon aufs nächste Spiel gegen Werndorf. Ich bin auf die Leistung meiner Jungs sehr stolz. Sie haben den Rückstand wie nichts weggesteckt und die Partie in der ersten Halbzeit noch gedreht. Das spricht für die Moral der Mannschaft."

Thomas Neuhold, Trainer Rebenland:

"Das war ein Spiel auf Messers Schneide. Ein typisches Abstiegsduell, beide Teams agierten auf Augenhöhe. Wir hatten leichte Vorteile, wobei der Gegner aufgrund des schnellen Umschaltsspiels die besseren Torchancen hatte. Die Fehlentscheidungen des Schiedsrichters waren spielentscheidend."

Marco Zarnik, Schiedsrichter:

Zur strittigen Elfmetersituation...

"Beim Elfmeter hat mir der Assistent via Headset das Tor gemeldet. Ich habe sofort gepfiffen, es handelte sich hierbei um eine Millisekunde Verzögerung. Deshalb denke ich haben die Spieler von Rebenland gedacht, der Elfmeter müsse wiederholt werden."

Zum Freistoß...

"Es stimmt, ich habe nach dem Freistoß mit dem Spieler kommuniziert. Der Ball war aber nicht gesperrt, somit ist der Treffer zu geben. Der Schiedsrichterbeobachter hat mir bei diesen beiden strittigen Situationen Recht gegeben."

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – SU Rebenland, 3:1 (2:1)

65 Florian Wurzinger 3:1

44 Philipp Puregger 2:1

38 Noah Friedl 1:1

21 Amer Habibovic 0:1

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Fabian Egger, Florian Wurzinger - Christoph Isenburg (K), Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Noah Friedl - Patrick Wolf, Marc Wagner

Ersatzspieler: Markus Nömayer, Sebastian Lukas, Bono Vucic, Anto Culap, Lukas Derler, Lukas Hartleb

SU Rebenland: Christopher Prasser - Simon Sternad, Jürgen Knappitsch (K), Raphael Hassmann - David Hrastnik, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Safet Tadzic, Rudolf Martin Kraner, Tobias Oswald - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Dominik Krainer, Michael Klapsch, Manfred Ostermann, Andraz Fridrih, Thomas Werner Strauß, Simon Weiland





