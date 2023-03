Siegreiche Bärnbacher: Hölfont sorgt für Strasser Niederlage in letzter Minute

Details Samstag, 18. März 2023 20:11

Im Spiel von ATUS Bärnbach gegen SV Strass gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Bärnbach. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Als alles bereits auf ein Unentschieden hindeutete machte Johannes Hölfont dem munteren Treiben einen Strich durch die Rechnung - er traf in der Schlussminute.

Bärnbach bewies viel Kampfgeist

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Strass bereits in Front. Angel Manuel Cano Arias markierte in der vierten Minute die Führung. Patrick Hausegger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für ATUS Bärnbach ein (16.). Elvedin Dzinic versenkte die Kugel zum 2:1 (33.). Zur Pause behielt SV Strass die Nase knapp vorn. Sebastian Pauritsch war es, der in der 61. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Bärnbach noch einen Treffer parat hatte (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug ATUS Bärnbach Strass 3:2.

Hat es in der Hinrunde sechs Partien gebraucht, schaffen wir es in der Rückrunde bereits im ersten Spiel die drei Zähler einzufahren! Nach zweimaligem Rückstand drehen wir das Spiel in der zweiten Hälfte und gewinnen am Ende gegen den SV Straß mit 3:2 (1:2). Gratulation Burschen!

Trotz des Sieges bleibt Bärnbach auf Platz sieben. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. ATUS Bärnbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Strass rutscht in der Tabelle ab

Mit 27 Punkten auf der Habenseite steht SV Strass derzeit auf dem fünften Rang. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Strass momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Strass deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist SV Strass in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für Bärnbach ist SV Gössendorf (Freitag, 18:30 Uhr). SV Strass misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Gratkorn (18:45 Uhr).

Hat es in der Hinrunde sechs Partien gebraucht, schaffen wir es in der Rückrunde bereits im ersten Spiel die drei Zähler einzufahren! Nach zweimaligem Rückstand drehen wir das Spiel in der zweiten Hälfte und gewinnen am Ende gegen den SV Straß mit 3:2 (1:2). Gratulation Burschen!

Stimme zum Spiel:

Statement ATUS Bärnbach auf Facebook:

"Hat es in der Hinrunde sechs Partien gebraucht, schaffen wir es in der Rückrunde bereits im ersten Spiel die drei Zähler einzufahren! Nach zweimaligem Rückstand drehen wir das Spiel in der zweiten Hälfte und gewinnen am Ende gegen den SV Straß mit 3:2 (1:2). Gratulation Burschen!"

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Strass, 3:2 (1:2)

90 Johannes Hoelfont 3:2

61 Sebastian Pauritsch 2:2

33 Elvedin Dzinic 1:2

16 Patrick Hausegger 1:1

4 Angel Manuel Cano Arias 0:1

Aufstellungen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Martin Scherz - Johannes Hölfont, Philipp Rabitsch, Mihajlo Glisovic - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Lukas Starchl, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Patrick Hausegger

Ersatzspieler: Josef Egger, Aleksandar Mihov, Patrick Kiedl, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch, David Raschl

SV Straß: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Manuel Kargl - Doris Kelenc, Amar Jamakovic, Mico Lugonjic, Florian Lenz, Tobias Ringert, Angel Manuel Cano Arias - Rok Zorko

Ersatzspieler: DI Manuel Trummer, Rayen Ficzko, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic, Elias Jarz

by ReD

Foto: ATUS Bärnbach/Facebook

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei