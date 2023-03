In 30 Minuten zum Sieg: Pachern besiegt Rein souverän mit 3:0

Details Samstag, 25. März 2023 01:08

Tus RB Rein konnte SV Pachern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier ging Pachern als Favorit ins Spiel gegen Tus Rein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Auch im Hinspiel hatte der SV Pachern einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Pachern-Goalie Ralf Pripfl (hier noch im Gamlitz-Dress) hielt seinen Kasten rein

Nach 32 Minuten war die Partie entschieden

In der Anfangsphase hielten sich beide Mannschaften etwas zurück und tasteten sich lediglich ein wenig ab. In der elften Minute lenkte Marco Valtingoier den Ball zugunsten des Gastgebers ins eigene Netz und brach somit den Bann. Ab diesem Zeitpunkt gaben die Hausherren das Heft nicht mehr aus der Hand. Bilal Hamzic köpfte die Kugel zum 2:0 für Pachern über die Linie (26.). Die Verteidigung der Reiner attackierte vor diesem Treffer mehr schlecht als recht.

Für ruhige Verhältnisse sorgte Christoph Fuchs, als er das 3:0 für SV Pachern besorgte (32.). Jetzt war die Partie entschieden - Pachern hielt sich zurück und bei Rein ging nicht mehr bei diesem Spiel. Mit dem Schlusspfiff durch der Schiedsrichter blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Pachern nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Die Partie ist in Halbzeit zwei komplett zerfahren, die zehnjährigen Pachern Ultras sind auch schon leise geworden. Pachern war nicht überragend, aber Rein hat absolut gar nichts gezeigt! stoi, Ticker-Reporter

Mit dem souveränen Sieg gegen Rein festigte SV Pachern die dritte Tabellenposition. Die bisherige Spielzeit von Pachern ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Pachern verbuchte insgesamt neun Siege und fünf Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. 14 Spiele ist es her, dass Pachern zuletzt eine Niederlage kassierte.

Bei Tus RB Rein präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Die Gäste führen mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Tus Rein derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Rein auch nur ein Sieg in fünf Partien.

SV Pachern tritt am kommenden Freitag bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an, Tus RB Rein empfängt am selben Tag SU Rebenland.

Stimmen zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Es war über 90 Minuten ein ungefährdeter Sieg meiner Mannschaft. Die Jungs haben alles investiert und sind dafür belohnt worden!"

Oberliga Mitte: SV Pachern – Tus RB Rein, 3:0 (3:0)

32 Christoph Fuchs 3:0

26 Bilal Hamzic 2:0

11 Eigentor durch Marco Valtingoier 1:0

Aufstellungen:

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell - Manuel Schaffer, Dominik Tagger , BEd - Christoph Fuchs, Paul Jury, Bilal Hamzic, Kevin Masser

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Robin Friesenbichler, Klemens Grabler, Marco Foda, Tobias Luttenberger, Atilla Okan Saro

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer, Marko Mack, Marco Valtingoier, Deni Straus, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Ziga Zivko, Kilian Teissl, Michael Stoimaier, Tadej Pirtovsek

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Stefan Alexander Marinoiu, Michael Rückschloss, Valentin Strommer, Christopher Jantscher, Stanley Ferguson

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

