Unverhofft kommt oft: Großklein holt beim Tabellenführer ein Remis

Auf dem Papier hatte SV Tillmitsch im Vorfeld der Partie gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand FC Großklein nach dem Remis gegen den Favoriten – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – sogar als Sieger da.

Bruno Friesenbichler hat sein Team gut auf den Tabellenprimus eingestellt

300 Besucher sahen ein ausgeglichenes Derby

Der Tabellenführer geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Kristijan Mandic das schnelle 1:0 für Großklein erzielte. Eine verdiente Führung der Gäste, die von Beginn an viel aggressiver und kampfbetonter auftraten. Bei den Hausherren waren es nämlich genau diese Tugenden, die vermisst wurden. In Minute 35 jubelten die Heimfans zu früh - Daniel Bernsteiner lief alleine aufs Tor - schoss aber daneben.

In Minute 47 sah David Schloffer, dass sich Großklein-Goali Dusan Gyergyek auf Abwegen befand und ein wenig zu weit vor dem Stand. Der Ex-Bundesliga Kicker bewies seine hervorragende Schusstechnik und schlenzte die Kugel aus 30 Metern über den Keeper hinweg. Der Ball passte genau - es stand nun 1:1 - dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

David Schloffer (hier noch im Gleisdorf-Dress) erzielte ein Traumtor

Daniel Bernsteiner hatte sein Visier nicht richtig eingestellt

In der zweiten Spielhälfte änderte Coach Bernd Windisch die Taktik und die Panther kamen stärker ins Spiel. Nach vielen offensiven Akzenten und einigen Möglichkeiten (Bernsteiner - Stange) traf Paul Krizanac zur 2:1 Führung in der 69. Minute. Doch wer jetzt dachte, das der Fisch geputzt sei der irrte. Kurz vor Ultimo war noch Ivan Ljubicic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein verantwortlich (82.). Schließlich gingen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und FC Großklein mit einer Punkteteilung auseinander. Ein Ergebnis, mit dem schlussendlich beide Teams zufrieden sein durften.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Tillmitsch 36 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch stets gesorgt, mehr Tore als SV Tillmitsch (45) markierte nämlich niemand in der Oberliga Mitte. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von SV Tillmitsch fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Großklein braucht dringend einen Sieg

Der FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein kommt nicht aus dem Keller. Die Friesenbichler-Elf verbuchte insgesamt einen Sieg, vier Remis und zehn Niederlagen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen lassen die Kurve leicht nach oben zeigen - der FC Großklein braucht aber dringend einen Sieg, um sich aus der Abstiegsszone zu manövrieren.

Am kommenden Freitag trifft SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auf SV MM Frohnleiten, Großklein spielt am selben Tag gegen SV Strass.

Stimmen zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Bis auf wenige Ausnahmen haben einige in der Mannschaft ihre Aufgaben nicht wahrgenommen. Die zweite Hälfte war dann ein wenig besser. Wir sind zwar nicht ganz zufrieden haben aber zumindestens einen Punkt gemacht."

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 2:2 (1:1)

82 Ivan Ljubicic 2:2

69 Paul Krizanac 2:1

47 David Kevin Schloffer 1:1

8 Kristijan Mandic 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Daniel Johannes Bernsteiner, Kenan Dzakovac, Simon Johannes Scheucher, Emir Dautovic, BA Paul Krizanac , BA, David Kevin Schloffer, Aldo LLambi

Ersatzspieler: Aljaz Pungartnik, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Lukas Liebmann, Adam Radai



FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek - Ivor Horvat, Lukas Haring, Marco Sundl (K), Lukas Maximilian Palz - Kristijan Mandic, Timo Wechtitsch, Ivan Ljubicic, Julian Aldrian - Luka Sedlacek, Sandro Gigerl

Ersatzspieler: Luis Moser, Leon Sakac, Gerald Kopf, Paul Pechmann, Maik Watz

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

