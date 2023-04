Gebrauchter Tag für Strass - Großklein gewinnt das Derby

Details Freitag, 31. März 2023 23:19

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein hatte SV Strass klar das Nachsehen und verlor mit 1:4. Gegen FC Großklein setzte es für Strass eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV Strass hatte mit 4:1 gesiegt.

200 Besucher wollten das Derby sehen

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern war es Ivan Ljubicic, der das 1:0 für Großklein erzielte. In der 56. Minute brachte Kristijan Mandic das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Für das 1:2 von Strass zeichnete Angel Manuel Cano Arias verantwortlich (58.). Luka Sedlacek beseitigte mit seinen Toren (71./88.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein. Am Ende verbuchte FC Großklein gegen SV Strass einen Sieg.

Doppelpack von Luka Sedlacek

Im Tableau hatte der Sieg von Großklein keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 13. Zwei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein derzeit auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte FC Großklein endlich wieder einmal drei Punkte.

Der Patzer von Strass zog im Klassement keine Folgen nach sich. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SV Strass kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Am kommenden Samstag trifft Großklein auf SV Gössendorf, Strass spielt tags zuvor gegen SV MM Frohnleiten.

Stimmen zum Spiel:

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – SV Strass, 4:1 (0:0)

88 Luka Sedlacek 4:1

71 Luka Sedlacek 3:1

58 Angel Manuel Cano Arias 2:1

56 Kristijan Mandic 2:0

49 Ivan Ljubicic 1:0

Aufstellungen:

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek - Ivor Horvat, Lukas Haring, Marco Sundl, Lukas Maximilian Palz - Kristijan Mandic, Timo Wechtitsch, Pascal Jaunegg (K), Ivan Ljubicic - Luka Sedlacek, Sandro Gigerl

Ersatzspieler: Luis Moser, Leon Sakac, Sandro Habisch, Julian Aldrian, Philipp Mally

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Thomas Preschern, Rayen Ficzko, Elvedin Dzinic, Manuel Kargl - Doris Kelenc, Mico Lugonjic, Edin Colic, Tobias Ringert, Angel Manuel Cano Arias - Rok Zorko

Ersatzspieler: Dominik Ettl, Paul Lausegger, Elias Jarz, Florian Lenz, Nermin Sijamhodzic

