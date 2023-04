Rebenland gewinnt bei Tus Rein

Details Freitag, 31. März 2023 23:35

Für Tus Rein gab es in der Partie gegen Rebenland, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Rein hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Die Gastgeber gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Safet Tadzic das schnelle 1:0 für SU Rebenland erzielte. Nur sechs Minuten später erhöhte Amer Habibovic auf 2:0 (18.). Letztendlich hatte der Gast Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Beide Mannschaften waren heute absolut schlecht. Rebenland hat die Tore gemacht und gewinnt hier nicht unverdient stoi, Ticker-Reporter

Tus RB Rein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Tus Rein weiterhin den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Rein momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Tus Rein deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Tus RB Rein in diesem Ranking auf.

Die drei Punkte brachten SU Rebenland in der Tabelle voran. Rebenland liegt nun auf Rang zehn. SU Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Rebenland erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Am Freitag muss Rein bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf ran, zeitgleich wird SU Rebenland von SK Fliesen Garber Werndorf in Empfang genommen.

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SU Rebenland, 0:2 (0:2)

18 Amer Habibovic 0:2

10 Safet Tadzic 0:1

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Stefan Alexander Marinoiu, Marco Valtingoier, Valentin Strommer, Kilian Teissl, Tadej Pirtovsek - Marko Mack, Deni Straus, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K) - Simon Sundl

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Michael Rückschloss, Tobias Glawogger, Daniel Krenn

SU Rebenland: Christopher Prasser - Simon Sternad, Lukas Großschädl, Jürgen Knappitsch (K) - Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Safet Tadzic, Rudolf Martin Kraner, Tobias Oswald - Amer Habibovic, Alen Cimerman

Ersatzspieler: Dominik Krainer, Niklas Oswald, Andraz Fridrih, Manfred Ostermann, Simon Weiland, Mathias Treissmann

by ReD

