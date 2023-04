Heisse Partie: Werndorf gewinnt - Tobelbad beendet das Spiel mit neun Mann

Details Samstag, 01. April 2023 20:36

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SK Fliesen Garber Werndorf mit 2:1 gegen SV Räder Nais Tobelbad gewann. Einen packenden Auftritt legte SK Werndorf dabei jedoch nicht hin. Die Gäste hatten in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Hans Jörg Alter traf zum 1:0

Zwei Spieler bei Tobelbad sahen die Ampelkarte

Werndorf geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Murat Bajraj das schnelle 1:0 für SV Tobelbad erzielte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte SK Fliesen Garber Werndorf noch das 1:1 (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Tim Golob von Tobelbad sah in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Dass SK Werndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Pinnitsch, der in der 80. Minute zur Stelle war. In Minute 81 der nächste Rückschlag für SV Räder Nais Tobelbad: Uros Poljanec sieht den zweiten gelben Karton. Die 1:2-Heimniederlage des Tabellenletzten war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Werndorf festigt den zehnten Tabellenrang

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 43 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Tobelbad in dieser Saison. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Tobelbad alles andere als positiv. SV Räder Nais Tobelbad klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Werndorf war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Im Tableau hatte der Sieg von SK Fliesen Garber Werndorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. SK Werndorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Die letzten Resultate von Werndorf konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SV Tobelbad ist SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (Freitag, 17:00 Uhr). SK Fliesen Garber Werndorf misst sich am selben Tag mit SU Rebenland (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christoph Maurer, Trainer Werndorf:

"Es war kein hochklassiges Spiel. Auf dem kleinen Platz ist es schwierig, ein Fussballspiel aufkommen zu lassen. Die Kombination aus Willen und Glück hat den Ausschlag gegeben und den Sieg gebracht."

Tobias Nebel, Obmann Tobelbad:

"Wir haben stark angefangen und leider in Halbzeit zwei nachgelassen und somit die drei Punkte liegen gelassen."

Oberliga Mitte: SV Räder Nais Tobelbad – SK Fliesen Garber Werndorf, 1:2 (1:1)

80 Daniel Pinnitsch 1:2

45 Hansjoerg Alter 1:1

2 Murat Bajraj 1:0

Aufstellungen:

SV Räder Nais Tobelbad: Uros Poljanec - Ensar Konjic (K), Daniel Grössing, Antonio Sladoja - Amadej Ribic, Tim Golob, Matej Kraner, Adis Agic - Murat Bajraj, Kliton Stavri Bozgo, Marcel Pusnik

Ersatzspieler: Eldin Hodzic, Destiny Afiangbosa Ekhae, Elijah Michael Primig, Fortini Matumona, Amar Seferagic, Marvin Hasenrath

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Marco Störi, Alexander Plhak, Christof Hamma - Hansjörg Alter (K), Sebastian Kropf, Daniel Pinnitsch, Thomas Heine - Pascal Wallner, Andreas Fischer

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Wolfgang Schwarz, Rene Maierhofer, Thomas Hastreiter, Cristian Tomas Ciorcasan, Marco Nager

by René Dretnik

