Mit einem Mann weniger: Tillmitsch holt den Auswärtsdreier bei Frohnleiten

Zur Nachtragsbegegnung in der Oberliga Mitte - die ursprüngliche Partie war ja buchstäblich ins Wasser gefallen - empfing der SV MM Frohnleiten den Tabellenprimus SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die Panthers, die ja in den nächsten zehn Tage noch dreimal am Spielfeld antreten müssen (zweimal Meisterschaft, einmal Steirercup-Halbfinale) setzten sich einer hart umkämpften Partie knapp mit 1:0 durch und bleiben weiterhin mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Kenan Dzakovac sah die rote Karte und entschuldigte sich dafür sofort bei seinem Gegenspieler

Zwei Top-Chancen für Tillmitsch in den ersten 15 Minuten

Nach der regenbedingten Absage zum Haupttermin mussten die beiden Mannschaften zum Nebentermin ran. Die Gäste aus Tillmitsch, die diesmal ohne den erkrankten Thomas Zündel und Kapitän Dominic Langbaer antraten begannen wie gewohnt sehr druckvoll und kamen in den ersten 15 Minuten gleich zu zwei tollen Möglichkeiten. Frohnleiten, angetrieben von Spielertrainer Patrick Wolf war auch nicht ganz abgemeldet, kam immer wieder durch Standards zu Torchancen. In der 22. Minute sorgte Lukas Hartleb für den einzigen Treffer in dieser Partie - er verhalf dem Gegner zur Führung und traf ins eigene Tor.

Frohnleiten bestach durch gefährliche Standards

In Minute 30 sag der Tillmitscher Neuzugang Kenan Dzakovac ein unglückliches Foul zurecht die rote Karte - die Gäste mussten also ab Minute 30 mit einem Mann weniger auskommen. Zur Pause stand es 0:1 - dieses Ergebnis hatte bis zum Schlusspfiff bestand, da keines der beiden Teams mehr den Ball im Gehäuse unterbrachte.

In der kommenden Runde (Freitag, 19 Uhr) muss der SV Frohnleiten auswärts beim SV Straß ran, der SV Tillmitsch empfängt am Freitag, um 17 Uhr den SV Tobelbad und tritt am Ostermontag, um 16 Uhr zum Champions-Steirercup-Halbfinale beim SC Weiz an.

Stimme zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Genau solche Spiele musst du gewinnen. Das können am Ende die entscheidenden Punkte sein."

SV MM FROHNLEITEN - SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (30. Hartleb ET)

Franz-Feldgrill-Stadion; Frohnleiten; 120 Zuseher; SR Cetin - Ziberi - Pucher

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Philipp Puregger, Fabian Egger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Philipp Maschinegg (74. M. Harrer), Bono Vucic, Lukas Hartleb, Noah Friedl (35. Prügger). Patrick Wolf (74. Kresche (89. Gelb/Gelb-Rot), Marc Wagner

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic - Sven Dodlek, Kenan Dzakovac (30. rote Karte), Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA, David Kevin Schloffer, Adam Radai (62. Hüttler) - Daniel Johannes Bernsteiner (71. Llambi), Dominik Hackinger (89. Liebmann)





by René Dretnik

Foto: Simon Fortmüller

