Over and out: Tobelbad stellt den Spielbetrieb ein

Details Mittwoch, 05. April 2023 21:22

In der Oberliga Mitte ist der Abstiegskampf entschieden: Der SV Räder Nais Tobelbad stellt mit sofortiger Wirkung seinen Spielbetrieb ein. Nach dem Rücktritt von Coach Heinz Thonhofer gingen in der Kabine die Wogen hoch. Unstimmigkeiten zwischen den Spielern und den Funktionären haben den Vorstand dazu veranlasst den Verein vom laufenden Meisterschaftsbewerb zurückzuziehen. Tobelbad wird aus der Wertung genommen, die bisherigen Punkte und Spiele allesamt mit null Punkten und null Toren gewertet - genauso, wie wenn die Spiele nie stattgefunden hätten. Eine schiefe Optik bleibt - die Wettbewerbsverzerrung sollte hier nicht außer Acht gelassen werden.

Heinz Thonhofer tritt zurück und der Verein stellt den Betrieb ein - was bleibt ist die Wettbewerbsverzerrung!

Viel hatte man sich vorgenommen beim Oberligisten - der Klassenerhalt war als absolutes Saisonziel ausgerufen wurden. Der Trainer Heinz Thonhofer kurbelte wie wild, war am Transfermarkt sehr aktiv und holte einige neue Spieler, die mit ihm gemeinsam diese Mission meistern sollten. Nach dem verpatzten Saisonauftakt hatte Thonhofer genug, nach der Niederlage gegen den SV Werndorf trat er zurück. Auch für den Vorstand war der Auftritt im letzten Spiel - vor allem die Disziplinlosigkeit einiger Akteure - ein absolutes No Go. Konsequenzen wurden ausgesprochen - Maßnahmen, mit denen die Kicker in Tobelbad nicht einverstanden waren. Der Verein stellte den Spielern die Rute ins Fenster, machte ihnen ein Angebot - die Frist war verstrichen - die Spieler nahmen es nicht an - jetzt ist erst mal Schluss mit Oberliga-Fussball in Tobelbad. Wie es im Verein weitergeht wird demnächst entschieden.

Stimmen zum Spiel:

Heinz Thonhofer, Ex-Trainer Tobelbad:

"Es tut mir sehr leid für den SV Tobelbad, ich hätte mir einen anderen Antritt in die Fussballpension gewünscht. Der Schritt des Vorstandes,den Betrieb einzustellen, nur weil einer Trainer zurücktrit ist dann schon sehr rigoros."

Tobias Nebel, Obmann Tobelbad:

zum Rückzug der Kampfmannschaft...

"Aus der jetzigen Hinsicht gibt es keine Möglichkeit der Weiterführung des Kampfmannschaftsbetriebes in der Oberliga. Die Jugendmannschaften bleiben selbstverständlich bestehen und sind uns auch sehr wichtig."

zum Trainer...

"Ich möchte micht bei Heinz Thonhofer für die letzten Jahre und die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Möge er seinen langersehnten Ruhestand nunmehr genießen."

zur Zukunft...

"Wir freuen uns schon auf die neue Herausforderung, die wir in Zukunft in der 1. Klasse haben werden. Wann jedoch der KM-Betrieb wieder aufgenommen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es wird sich aber definitiv in naher Zukunft ausgehen."

by René Dretnik

Foto: SV Tobelbad/privat

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei