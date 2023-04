Ungefährdeter Sieg: USV Mooskirchen untermauert Heimstärke

Details Samstag, 08. April 2023 18:37

USV Mooskirchen kam am Freitag zu einem 2:0-Erfolg gegen FC Gratkorn. USV Hoome Mooskirchen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel wurde Gratkorn mit 1:5 abgeschossen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag USV Mooskirchen bereits in Front. Julian Eccher markierte in der vierten Minute die Führung. Er traf nach aus 30 Metern Entfernung. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Resch für einen Treffer sorgte (92.). Schließlich strich USV Hoome Mooskirchen die Optimalausbeute gegen FC Raiffeisen Gratkorn ein.

USV Mooskirchen konnte sich gegen FC Gratkorn auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An USV Hoome Mooskirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 15-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Oberliga Mitte. Mit dem Sieg knüpfte USV Hoome Mooskirchen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert USV Mooskirchen zehn Siege und sechs Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Mooskirchen zu besiegen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Gratkorn. Man kassierte bereits 49 Tore gegen sich. Der Gast hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Im Sturm von FC Raiffeisen Gratkorn stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von FC Gratkorn alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Gratkorn nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag tritt USV Hoome Mooskirchen bei FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein an, während FC Raiffeisen Gratkorn einen Tag zuvor SV Pachern empfängt.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Die effizientere Mannschaft hat sich durchgesetzt. Gratulation an die Defensivleistung in meinem Team."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – FC Raiffeisen Gratkorn, 2:0 (1:0)

92 Daniel Resch 2:0

4 Julian Eccher 1:0

