Nach 0:1: SV Frohnleiten überrollt Bärnbach mit 5:1

Details Samstag, 13. Mai 2023 02:03

ATUS Bärnbach blieb gegen SV MM Frohnleiten chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Frohnleiten wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Bärnbach noch die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Der SV Frohnleiten geigt auch gegen Bärnbach ganz groß auf

Bärnbach führte nach neun Minuten

Frohnleiten geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Florijan Ibrahimi das schnelle 1:0 für ATUS Bärnbach erzielte. Nach einem langen Ball eroberten die Hausherren den zweiten Ball nicht - und der Bärnbacher schoss die Kugel nach einem Lupfer von der Seite eiskalt ein. Den Freudenjubel von Bärnbach machte Lukas Hartleb zunichte, als er kurz darauf nach einem Bilderbuchkonter den Ausgleich besorgte (13.).

Mit einem schnellen Doppelpack (33./34.) zum 3:1 schockte Marc Wagner die Gäste. Beim 2:1 lauerte er nach einem Angriff über links an der ersten Stange und drückte den Ball über die Linie. Beim 3:1 konnte er nach einer Balleroberung im Zentrum und einem schönen Pass durch die Viererkette alleine vor dem Tor einschieben. So ging es mit der 3:1 Führung für SV MM Frohnleiten in die Halbzeitpause.

Ich bin extrem stolz auf die Jungs. Die Leistung im Frühjahr ist grandios. Sie spielen im Frühjahr so beherzt auf, es macht eine Freude dieses Team zu trainieren. Nach der Misere im Herbst sind wir jetzt wieder voll da. Alle haben Spaß am Fußball - es ist geil dieses Team zu trainieren." Patrick Wolf, Frohnleiten-Trainer

Für das 4:1 der Gastgeber sorgte Fabian Egger, der nach einer sehenswerten Einzelaktion in Minute 76 zur Stelle war. In der Nachspielzeit vollendete Hartleb einen Konter über fünf Stationen und besserte seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SV Frohnleiten erzielte. Am Ende kam Frohnleiten gegen ATUS Bärnbach zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die Teams

Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SV MM Frohnleiten in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit diesem Sieg zog SV Frohnleiten an Bärnbach vorbei auf Platz sieben. ATUS Bärnbach fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt Frohnleiten bei FC Raiffeisen Gratkorn an, während Bärnbach einen Tag später SV Tobelbad empfängt.

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – ATUS Bärnbach, 5:1 (3:1)

94 Lukas Hartleb 5:1

76 Fabian Egger 4:1

34 Marc Wagner 3:1

33 Marc Wagner 2:1

13 Lukas Hartleb 1:1

9 Florijan Ibrahimi 0:1

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Fabian Egger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap - Sebastian Lukas (69. Prügger), Dominik Traxler (62. Kresche), Bono Vucic, Lukas Hartleb - Marc Wagner (HZ Friedl)

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Irlind Mehmeti, Mihajlo Glisovic, Lukas Rabitsch (HZ Pauritsch), David Raschl - Christian Edlinger (HZ Starchl), Christoph Nemetz (K), Pascal Leimisch (HZ Weissenberger), Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Patrick Hausegger (HZ Kiedl, 82. P. Rabitsch))

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten/privat

