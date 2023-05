Überragender Pripfl: Pachern wird der Favoritenrolle gerecht

Details Samstag, 13. Mai 2023 09:52

SV Pachern gewann das Freitagsspiel gegen SU Rebenland mit 3:1. Pachern hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Die Gäste hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Ralf Pripfl glänzte durch Paraden

Bereits in der Anfangsphase konnte sich der Pacherner Schlussmann Ralf Pripfl auszeichnen, indem er eine Großchance von Safet Tadzic parierte. Die Führung von SV Pachern stellte Christoph Fuchs sicher. Der Angreifer tankte sich auf der linken Seite durch, düpierte seine Gegenspieler mit einem Haken nach innen und traf vor 200 Zuschauern zum 1:0.

In der 17. Minute erhöhte Paul Jury auf 2:0 für Pachern. Kevin Masser setzte sich im Zentrum durch, übergab die Kugel an Jury und er schloss mustergültig ab. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Gäste das Spiel geschickt und ließen keine Chance zu. Michael Wernig legte in der 69. Minute zum 3:0 für SV Pachern nach. Er traf per Kopf. Jetzt folgte eine Drangphase der Hausherren, in der Pripfl abermals seine Klasse bewies und sein Team vor einem Gegentreffer bewahrte. In der 84. Minute erzielte Rebenland dann dennoch das 1:3. Nach einem hohen Ball zeichnete Lukas Großschädl für das Tor verantwortlich. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Pachern den Gastgeber 3:1.

So steht es um die Teams

In der Schlussphase der Saison befindet sich SU Rebenland in der Tabelle über dem ominösen Strich. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Rebenland das Problem. Erst 21 Treffer markierte SU Rebenland – kein Team der Oberliga Mitte ist schlechter. Rebenland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SU Rebenland auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Pachern hat nach dem souveränen Erfolg über Rebenland weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Offensive von Pachern in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SU Rebenland war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 42-mal schlugen die Angreifer von SV Pachern in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute SV Pachern die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Pachern zwölf Siege, sechs Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Pachern nur sieben Zähler.

Rebenland stellt sich am Mittwoch (19:00 Uhr) bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt SV Pachern SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel:

Pachern-Trainer Mario Innerhofer-Ambros:

"Der Sieg war über die gesamte Spielzeit gesehen hochverdient. Gratulation an meine Mannschaft."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Pachern, 1:3 (0:2)

84 Lukas Grossschaedl 1:3

69 Michael Wernig 0:3

17 Paul Jury 0:2

15 Christoph Fuchs 0:1

Aufstellungen:

SU Rebenland: Christopher Prasser - Simon Sternad (HZ Fridrih), Lukas Großschädl, Jürgen Knappitsch (K), Mag. Raphael Peitler, Simon Weiland (HZ Strauß), Manfred Ostermann - David Hrastnik, Martin Aldrian, Safet Tadzic - Amer Habibovic

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell (81. Luttenberger), Marco Foda - Dominik Tagger (75. Kasch), BEd, Klemens Grabler - Christoph Fuchs, Paul Jury (81. Friesenbichler), Bilal Hamzic (81. Fladerer), Kevin Masser (66. Ulmer)

