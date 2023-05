SV Pachern überrollt Werndorf mit 6:1 - man ist gut gerüstet für die nächste Woche

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:01

Pachern erteilte dem SK Werndorf eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Pachern kassierte Werndorf eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel im Herbst hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Pachern mit 3:2 gesiegt. Pachern bleibt erster Verfolger um den Titel in der Oberliga Mitte.

Pachern zeigte eine souveräne Leistung. Nach dem Spiel wurde gefeiert.

Pachern übernimmt das Kommando und Werndorf macht das erste Tor

Die Zuschauer sahen den ersten Angriff der Heimmannschaft über Fuchs in der vierten Minute nach einem gefährlichen Querpass - die Werndorfer Verteidiger standen gut in der Anfangsphase der Partie. Man organisierte die Abwehr stabil und suchte den Erfolg in schnellen Kontern und so ging der Gast sogar in Führung:

Tor, Toor, Tooor für SK Fliesen Garber Werndorf zum 0:1 Schwarz mit dem Kopf nach dem ersten Corner der Gäste Florian Kober, Ticker-Reporter

Paul Jury traf zum 1:1 zugunsten von SV Pachern (26.): jetzt ging es schnell, Fuchs überlief die Abwehr auf der linken Seite - Jury schob lässig ein. Es folgte eine Chance nach der anderen für den Tabellenzweiten. Werndorf wehrte sich aber in der ersten Halbzeit tapfer.

Oliver Weitzer machte in der 37. Minute das 2:1 des Heimteams perfekt - Freistoß von rechts durch Kasch, Weitzer stieg hoch und traf mit dem Kopf unhaltbar ins Kreuzeck. Mit einem Tor Vorsprung für Pachern ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wurde es zum Schützenfest

Das Spiel wurde durch den souveränen Schiedsrichter Jörg Eberhard gerade angepfiffen, da erhöhte Jury (48.) auf 3:1. Jury steht ganz alleine und köpft unhaltbar zur Vorenstcheidung ein.

Philipp Kasch (55.) erzielte das Tor zum 4:1 per Weitschuss. Christoph Fuchs (70.) schraubte das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe:

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 5:1 Tor des Tages - Fuchs steht 20 Meter vor dem Tor und knallt den Ball ins linke Kreuzeck Florian Kober, Ticker-Reporter

Jury besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer nach einem Corner für den SV Pachern (79.). Letztlich feierte Pachern gegen SK Fliesen Garber Werndorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams:

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Pachern auf den zweiten Rang kletterte. Offensiv konnte Pachern in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SV Pachern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SK Werndorf den 13. Rang des Klassements. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Werndorf schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Man wird weiterhin schwer kämpfen müssen um die Klasse zu halten.

Pachern wandert mit nun 45 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SK Fliesen Garber Werndorf gegenwärtig eher trist aussieht.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist SV Pachern zum absoluten Spitzenspiel nach Tillmitsch, tags zuvor begrüßt SK Werndorf USV Fliesen Klampfer Gabersdorf vor heimischer Kulisse.

Stimmen zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Wir haben von Beginn an dominiert. Wir wussten, dass der Gegner hinten kompakt steht und sein Heil im Konter sucht. Durch eine Unachtsamkeit sind wir in Rückstand geraten. Wir haben weiter offensiv gespielt und dann ein tolles Spiel gezeigt. Nächste Woche fahren wir zum Tabellenführer. Den Meistertitel sollen sie gegen uns nicht feiern. Wir werden alles geben!"

Ralf Pripfl - Keeper SV Pachern

"Ich hatte ja gar nicht so viel zu tun. Die Abwehr vor mir stand sehr stabil. Der Gegner hat immer wieder schön kombiniert, aber im letzten Drittel war dann meistens Schluss - meine Kollegen räumten da vieles weg. Unser Trainer stellt uns immer auf den Gegner ein. Wir wussten eas auf uns zukommt. Das 0:1 war echt unnötig, dann hat die Mannschaft aber gezeigt was in ihr steckt. Das war ein tolles Spiel und jetzt freuen wir uns auf die nächste Woche!"

Oberliga Mitte: SV Pachern – SK Fliesen Garber Werndorf, 6:1 (2:1)

79 Paul Jury 6:1

70 Christoph Fuchs 5:1

55 Philipp Kasch 4:1

48 Paul Jury 3:1

37 Oliver Weitzer 2:1

26 Paul Jury 1:1

14 Wolfgang Schwarz 0:1

Aufstellungen: SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Christoph Fuchs, Paul Jury, Bilal Hamzic



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Manuel Schaffer, Robin Friesenbichler, Florian Fladerer, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak, Christof Hamma - Wolfgang Schwarz, Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Cristian Tomas Ciorcasan, Marco Nager - Sandro Wolf, Abdullah Yavuzer



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Matthias Mairhofer, Thomas Hastreiter, Andreas Fischer



Trainer: Christoph Maurer Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei