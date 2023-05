Titelentscheidung verschoben: Pachern macht Tillmitsch einen Strich durch die Rechnung

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:10

Beim Spitzenspiel der Oberliga Mitte zwischen dem Tabellenprimus SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und dem Tabellenzweiten SV SMB Pachern sorgte die Auswärtself für Furore. Vor 360 Besuchern setzte sich die Elf von Trainer Mario Innerhofer-Ambros mit 3:1 durch. Der Vorsprung des Tabellenführers ist somit auf vier Punkte geschrumpft, die Entscheidung um den Aufstieg auf die nächste Woche vertagt.

Der SV Pachern bleibt als einziges Team in der Liga gegen Tillmitsch ohne Niederlage

Hochklassige und schnelle Partie von beiden Teams

Lediglich ein Punkt trennte die Tillmitsch Panthers vor dieser Begegnung vom Aufstieg in die Landesliga. Insgeheim wurde in Tillmitsch natürlich bereits mit dem Erfolg gerechnet, alle waren auf die inoffizielle Meisterfeier eingestellt. Dementsprechend motiviert und mit stolzer Brust traten die Jungs von Coach Bernd Windisch von Beginn an auf und drückten voll auf die Tube. Die Gäste gingen das hohe Tempo mit, waren aber von ihrem Trainer ein wenig defensiver eingestellt und warteten geschickt auf Fehler der Gegner.

In Minute 18 war es dann soweit: Emir Dautovic spielte einen weiten Ball auf Daniel Bernsteiner - er scherzelte mit dem Kopf weiter auf David Immanuel Otter. Der Linksverteidiger düpierte noch zwei Gegenspieler und schob den Ball dann eiskalt zur Führung ein. Geschockt zeigte sich SV Pachern nicht. Nur wenig tankte sich Christoph Fuchs auf der linken Seite durchund übergab das Leder an Paul Jury, der mit dem Ausgleich zur Stelle war (23.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

HALBZEIT in der Schotterarena in Tillmitsch! Eine intensive erste Halbzeit geht zu Ende wo der Spielstand 1:1 lautet. Beide Mannschaften spielen guten Fußball - Tillmitsch mit mehr Ballbesitz und mit mehr Torchancen aber im letzten Drittel zu ungenau während die Gäste aus Pachern um jeden Meter kämpft und die erste Möglichkeit gleich in einen Torerfolg umsetzen konnte. Zurzeit ist Tillmitsch Meister! Gleich geht es hier weiter in Tillmitsch. Auf weitere spannende 45 Minuten. Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Auch im zweiten Spielabschnitt wurde den Zusehern ein fussballerischer Leckerbissen geboten. Die Fans standen aber nicht nur wegen dem Spitzenspiel Kopf, sondern waren gleichzeitig auch via Ligaportal-Liveticker, der übrigens alle bisherigen Zugriffsrekorde brach (Bericht), bei der Entscheidung in der deutschen Bundesliga dabei. Auch in der Schotterarena war es zum Bersten gespannt, denn bis zur Minute 55 standen die Hausherren als Meister fest. Genau in dieser Minute chippte Marco Foda einen Ball in die Box der Gastgeber, Paul Jury drehte sich nach innen und zog eiskalt zum 2:1 füt die Gäste ab - der Traum vom vorzeitigen Titelgewinn war somit geplatzt.

Mit diesem Treffer verhindert Pachern die vorzeitige Meisterschaft für Tillmitsch, aber noch ist genug Zeit für die Panthers das zu ändern. Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Die Heimischen war nur kurz geschockt, sie versuchten weiter alles daran, die Partie noch zu drehen und kamen auch zu tollen Möglichkeiten, jedoch agierte Pachern-Goalie Ralf Pripfl wieder einmal in Höchstform - er war einfach nicht zu bezwingen. Aber auch die Gäste hatten noch eine ganz dicke Chance - ein Volley von Fuchs landete nur ganz knapp neben dem Gehäuse. Dies war übrigens die einzige Torchance der Gäste die ungenützt blieb. In der 81. Minute nagelte Otter einen Seitfallzieher an die Latte - jetzt standen einige Besucher kurz vor einem Herzinfarkt - das wäre es nämlich für die Panthers gewesen.

Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff spielte Fuchs einen Freistoß kurz ab, Florian Fladerer passte zu Atilla Okan Saro und der Stürmer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SV Pachern her (87.). Jetzt kochte die Schotterarena fast über, mit diesem Ergebnis hatten nur wenige unter den Zusehern gerechnet. Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Roland Schweiger freute sich der SV SMB Pachern über einen Sieg gegen den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und feierten diesen so, wie wenn die Meisterschaft gewonnen worden wäre. Und das noch dazu im Vereinslokal des Gegners - im Prassers in Tillmitsch.

Im Prassers in Tillmitsch wurde der Sieg von der Mannschaft aus Pachern fast schon wie ein Titelgewinn gefeiert

So steht es um die Teams

Mit 52 Zählern führt SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch das Klassement der Oberliga Mitte souverän an. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Die Nullnummer gegen Pachern ist gleichbedeutend mit der zweiten Saisonniederlage. Insgesamt sammelte SV Tillmitsch bisher 17 Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Pachern ist auf fünf Punkte geschrumpft. Sollte Pachern beiden ausstehenden Spiele gewinnen, braucht der Tabellenführer einen Sieg, um sich den Titel zu krallen, denn bei Punktegleichheit würde aufgrund der direkten Begegnungen dem SV Pachern die Vorreihung zustehen.

Trotz des Sieges bleibt SV Pachern auf Platz zwei. Die Offensive von Pachern in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer von SV Pachern in dieser Spielzeit zu. Pachern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zuletzt lief es erfreulich für SV Pachern, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Pachern ist die einzige Mannschaft in der Liga, die gegen den Tabellenführer ohne Niederlage blieb.

Am nächsten Freitag reist SV Tillmitsch um 19 Uhr zu USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, zeitgleich empfängt Pachern den SV Strass.

Stimmen zum Spiel:

David Otter, Torschütze Tillmitsch:

"Wir haben uns alle sehr viel erwartet, wollten daheim alles klar machen. Wir haben alles reingehaut, machten ein gutes Spiel und kamen zu sehr vielen Chancen. Leider sind wir an der Effizienz gescheitert. Wenn du die Tore nicht machst, dann kriegst du sie. Man muss dem SV Pachern zu Gute halten, dass sie aus vier Möglichkeiten drei Tore gemacht haben. Die Devise lautet jetzt, in Gabersdorf unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, nächste Woche den Titel zu fixieren."

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Das war heute ganz große Werbung für den Amateursport! Beide Mannschaften haben sich alles abverlangt. Heute hat man wiedereinmal gemerkt, was mit Kampf und Leidenschaft alles möglich ist.Ich bin richtig stolz auf meine Truppe! Wir sind bereit für die letzten zwei entscheidenden Spiele!"

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Pachern, 1:3 (1:1)

87 Atilla Okan Saro 1:3

55 Paul Jury 1:2

23 Paul Jury 1:1

18 David Immanuel Otter 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Sven Dodlek, Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger (K), Simon Johannes Scheucher (78. Liebmann), Emir Dautovic, BA Paul Krizanac (58. Radai), David Kevin Schloffer, Aldo LLambi

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Philipp Kasch (HZ Saro), Dominik Tagger (68. Fladerer), Klemens Grabler - Christoph Fuchs (90+2 Friesenbichler), Paul Jury (90+2 Ulmer), Bilal Hamzic (68. Schaffer)

by René Dretnik

Foto: SV Pachern

