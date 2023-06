Foda mit Siegtreffer - Pachern darf weiterhin vom Titel träumen

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:07

Im Spiel von Pachern gegen Strass führte der Gast nach einer Stunde mit 2:0. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Pachern. Binnen weniger Minuten drehte das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros die Partie. Die Ausgangslage sprach für Pachern, was sich mit dem Sieg auch bestätigte. Nach den 90 Minuten im Hinspiel im Herbst waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Man hatte das Spiel gedreht und die Festung verteidigt

Zur Pause führen die Gäste mit 1:0

Es lag viel Spannung in der Luft. Nach dem Sieg letzte Woche in Tillmitsch wollte der SV Pachern heute unbedingt drei Punkte holen um eventuell im Duell um die Meisterschaft noch dabei zu sein. Man setze von Beginn an auf die Offensive. Die Abwehr der Gäste verteidigte jedoch äußerst konzentriert, baute eine Kette vor dem Strafraum auf und konterte dann immer wieder über beide Flanken. Resek setzte beeindruckende Akzente auf der rechten Seite. Die Flanke zum ersten Tor der Partie kam dann von der anderen Seite.

Die Führung von SV Strass stellte Rok Zorko sicher. Der Angreifer traf vor 200 Zuschauern zum 1:0.

Tor, Toor, Tooor für SV Strass zum 0:1 Flanke von links - und die ist richtig gut. Der Spieler springt hoch und haut den Ball mit dem Kopf ins kurze Eck. Torschütze Rok Zorko Florian Kober, Ticker-Reporter

Nun erspielte sich der SV Pachern zahlreiche weitere Chancen. Zu jeder Zeit versuchten die tapferen Gäste die Angriffe abzuwehren und dann eben ihre Konter zu fahren. Das Team von Trainer Elvedin Dzinic war perfekt auf die Heimmanschaft eingestellt. Bis zur Pause fiel jedoch kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Pachern zumeist am Ball sah sich einer geordnten Abwehr gegenüber

Drei Tore binnen fünf Minuten - das sieht man in der Oberliga auch nicht so oft

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Zorko bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.).

Tor, Toor, Tooor für SV Strass zum 0:2 - Rok Zorko steht nach einer Abwehr von Pripfl goldrichtig und macht sein zweites Tor Florian Kober, Ticker-Reporter

Der Tabellenzweite drückte nun immer stärker. Strass wurde immer mehr mit Abwehraufgaben beschäftigt, was aber nicht heissen soll, dass sie nicht weiterhin ihre Möglichkeiten vorfanden.

Oliver Weitzer traf zum 1:2 zugunsten von SV Pachern (65.).

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 1:2 Flanke von links , der Pachener steigt hoch - Kopfball ins kurze Eck durch Kapitän Weitzer Florian Kober, Ticker-Reporter

Paul Jury schockte Strass und erzielte zumindest einmal den Ausgleich für Pachern (67.).

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 2:2 wieder Flanke von links , Jury mit einem unglaublichen Flugkopfball Florian Kober, Ticker-Reporter

Das war dann somit bereits das dritte Kopfballltor in diesem Match. Aber das alles entscheidende Tor, erzielt von einem Defensivspieler, sollte noch folgen.

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 3:2 - Kombination Jury und Foda - Pachern hat das Spiel gedreht Florian Kober, Ticker-Reporter

Es sprach beinahe alles dafür, dass man bei 2:0 auswärts ein Spiel gewinnt. Aber nicht beim SV Pachern in der aktuellen Saison. Seit Juli 2022 ist der Tabellenzweite zuhause unbesiegt und das blieb auch am Freitagabend so. Am Ende gab der SV Strass die 2:0 Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt SV Pachern auf Platz zwei. Aber man holte wieder zwei Punkte auf. Die Angriffsreihe der Gastgeber lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 54 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Pachern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Am nächsten Wochenende geht es tatsächlich noch darum die Meisterschaft zu holen.

Kurz vor Saisonende steht Strass mit 38 Punkten auf Platz sechs. Man holte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg – heute hätte man zumindest einen Punkt holen können.

Während Pachern am nächsten Freitag (18:30 Uhr) bei SV Gössendorf gastiert, duelliert sich SV Strass am gleichen Tag mit USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimmen zum Spiel Mario Innerhofer-Ambos:

"Wir haben so viel Moral gezeigt. Die Chancen muss man gegen einen so gut defensiv stehenden Gegner erst einmal erspielen. Dann lagen wir 2:0 zurück und die Mannschaft hat immer weiter gedrückt. Wir haben jetzt die ganze Saison zuhause nicht verloren und ich bin stolz auf diese Jungs." Marco Foda - SV Pachern: "Das war eine tolle Mannschaftsleistung, jeder ist wichtig. Wer das Tor macht ist egal. Wir wussten wie sie spielen, weil sie ja im Hinspiel genau so gespielt haben." Franco Foda, Ex-ÖFB-Teamchef: "Ich schaue hier gerne zu wenn mein Sohn spielt. Ich habe ja momentan Zeit dafür. Die Mannschaft hat über die ganze Saison einen tollen Fußball gespielt. Es entwickelt sich was in Pachern." Manuel Trummer - Torwart und Kapitän SV Strass "Wir sind hinten wirklich sicher gestanden. Der Trainer hatte uns optimal eingestellt - Ball erobern und Konter über die Flanken. Ich hätte als Keeper gerne gehabt, dass wir die Abwehrreihe etwas weiter vorne gehabt hätten. Pachern hat aber diese individuelle Klasse, dass sie uns rein gedrängt haben. Einen Punkt hätten wir wirklich gerne mitgenommen - aber was soll man sagen, die sind einfach gut. So fahren wir mit leeren Händen nachhause. Schön, dass es so viel Lob gibt, aber davon kannst du dir nichts kaufen!" Aufstellungen: SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Philipp Kasch, Klemens Grabler - Christoph Fuchs, Paul Jury, Bilal Hamzic, Atilla Okan Saro

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Felix Müller, Manuel Schaffer, Robin Friesenbichler, Florian Fladerer, Martin Ulmer

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SV Straß: Manuel Trummer (K) - Thomas Preschern, Rayen Ficzko, Denis Resek, Edin Colic - Marvin Kargl, Dominik Ettl, Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Amar Jamakovic - Rok Zorko

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Florian Lenz, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic, Tobias Ringert, Angel Manuel Cano Arias

Trainer: Elvedin Dzinic Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Strass, 3:2 (0:1)

81 Marco Foda 3:2

67 Paul Jury 2:2

65 Oliver Weitzer 1:2

63 Rok Zorko 0:2

17 Rok Zorko 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei