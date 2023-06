Titelkampf bleibt weiter spannend: Jager trifft in letzter Minute zum Unentschieden

Details Samstag, 03. Juni 2023 17:45

Vor 600 Besuchern trennten sich am Freitag der SV Fliesen Klampfer Gabersdorf und SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch unentschieden mit 2:2. Die Gäste holten ein 0:1 auf führten dann mit 2:1 - am Ende reichte es aber trotzdem nur zu einer Punkteteilung. Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt in der letzten Runde.

Tillmitsch traf zweimal nur Aluminium

Ein tolles Fussballspiel wurde den 600 Besuchern in Gabersdorf geboten. Die Gäste aus Tillmitsch, die sich mit einem Sieg zum Meister hätten krönen können traten von Beginn an sehr bestimmt auf und produzierten auch sehr viele Möglichkeiten. Bereits nach acht Minuten nagelte Dominik Hackinger den Ball zum ersten Mal an die Stange. In Minute 25 erleidete der Tabellenführer einen Schock. Stürmer Daniel Bernsteiner verletzte sich schwer und musste ausgewechselt werden, für ihn kam Youngstar Adam Radai.

Marco Luttenberger verwertete den Strafstoß und ließ Patrick Krenn keine Chance

Bis dato hatten die Gäste die Partie gut im Griff, einziges Manko war wieder einmal die mangelnde Konsequenz vor dem Tor. Die junge Gabersdorfer Truppe war sehr bemüht, spielte auch gut mit, kam allerdings erst in der 32. Minute zur ersten Chance. Nach einem Stanglpass von Jan Jammernegg verfehlte Nejc Jager den Ball. Nächster Angriff der Heimischen - Jammernegg tankte sich durch und wurde im Strafraum gelegt - auch wenn es davor nach Abseits roch, der Unparteiische entschied auf Strafstoß für Gabersdorf. Ein Fall für Marco Luttenberger der den Elfmeter ohne Probleme verwertete und die 1:0 Führung für die Heimmannschaft besorgte (34.)

Zwei schwer verletzte Spieler bei Tillmitsch binnen 30 Minuten

Vor dem Elfmeter verletzte sich zu allem Überfluß auch noch der zuvor eingewechselte Radai, für ihn kam jetzt David Liebmann. In der 44. Minute jubelten die Hausherren zu früh, nach einem Eckball landetete der Ball zwar hinter der Linie, Schiedsrichter Franz-Josef Krainer gab den Treffer aber wegen einem vorangegangenen Foul nicht. Im Gegenzug bewies der kurz zuvor eingewechselte Liebmann seine Qualität, nach einer Flanke von Sven Dodlek schraubte er sich hoch und versenkte die Kugel per Kopf im Netz. Ein wichtiger Treffer für Tillmitsch, so kurz vor dem Halbzeitpfiff. Einen Lattenschlenzer durch Dodlek hatten die Panthers noch im Gepäck, bevor es schlussendlich mit dem Unentschieden in die Pause ging.

Auch im zweiten Durchgang geizte die Partie nicht mit Spannung und schnellen Angriffen nach vorne. Zusätzlich war auch nach Gabersdorf - über den Ligaportal-Liveticker . der Zwischenstand aus Pachern durchgedrungen. Denn dort führte der SV Straß noch mit 2:0 und alles sah nach einem Tillmitscher Meistertiel aus. Als dann David Otter mit einem Traumtor in der 63. Minute das 2:1 machte kochte es endgültig über in der AW-Versicherungsmakler-Arena - die fleißigen Kantinendamen kamen kaum mehr mit der Erledigung der Bestellungen nach. Die zahlreich mitgereisten Tillmitscher Fans feierten bereits den Meistertitel.

Markus Gröbacher war in Höchstform

Doch es kam dann ganz anders. Das Spiel selbst lief jetzt hin und her, Tillmitsch bestimmte, erspielte Chancen am laufenden Band - Gabersdorf hatte aber einen überragenden Markus Gröbacher, der sich gegen seinen neuen Klub (er wechselt nach Tillmitsch) in Höchstform präsentierte. Die Aufregung stieg - der SV Pachern hatte mittlerweile ausgeglichen - der Meisterteller war aber trotzdem noch in Tillmitscher Hand. Und dann, plötzlich die Wende: Pachern ging in Führung und Nejc Jager traf nach einem Eckball zum Ausgleich für den SV Gabersdorf. Das Ergebnis hielt bis zum Schlusspfiff Bestand, der Tillmitscher Meistertitel war wieder passé - die große Feier blieb aus und die Meister T-Shirts mussten wieder eingepackt werden.

Meisterfeier aktuell verschoben. SVS, Ticker-Reporter

Die Entscheidung in der Oberliga Mitte fest fällt somit erst am letzten Spieltag: Der SV Tillmitsch empfängt Bärnbach und muss mindestens einen Punkt holen, sollte Verfolger Pachern gewinnen und Tillmitsch nicht punkten, wäre der Meistertitel in Pachern anzusiedeln - es zählt nämlich das direkte Duell. Der USV Fliesen Klampfer tritt am kommenden Freitag beim SV Strass an, obwohl es tabellarisch um nichts mehr geht, darf dennoch ein tolles Nachbarschaftsderby erwartet werden.

600 Besucher sorgten für eine ausgelassene Stimmung

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Ich bin hochzufrieden mit der Leistung. Das Unentschieden war aufgrund der ersten Halbzeit gerecht."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Wir haben gut gespielt, die Partie im Griff gehabt. Wir haben einen Rückstand in einen Vorsprung umgewandelt, jeder war aufs Ziel fokussiert. Leider hat es am Ende nur zu einem Punkt gereicht. Jetzt müssen wir gegen Bärnbach noch einmal alle Kräfte mobilisieren und mit 150 % Einsatz auftreten, um unser Saisonziel noch zu erreichen und den Titel nach Tillmitsch zu holen, dort gehört er nämlich hin."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:2 (1:1)

86 Nejc Jager 2:2

63 David Immanuel Otter 1:2

48 Lukas Liebmann 1:1

34 Marco Luttenberger 1:0

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Markus Gröbacher - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus, David Giegerl (75. Neubauer), Jan Jammernegg (70. Pusnik), Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger (64. Federer), Markus Schuster - Nejc Jager

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic, Aldo LLambi - Thomas Zündel, Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac (87. Koinegg), David Kevin Schloffer - Daniel Johannes Bernsteiner (22. Radai, 36. Liebmann), Dominik Hackinger (K)

