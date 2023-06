Sieben-Tore-Festival sorgt für nächsten Nackenschlag für SK Werndorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 18:17

Bärnbach kam gegen SK Werndorf zu einem klaren 5:2-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: ATUS Bärnbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte sich Bärnbach auf dem Platz von Werndorf die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Der Treffer von Sebastian Pauritsch (hier noch im Dress von Voitsberg in rot) brachte die Wende

Zur Halbzeit stand es noch 2:2

Pascal Leimisch brachte ATUS Bärnbach nach 16 Minuten die 1:0-Führung. Pascal Wallner war es, der in der 31. Minute den Ball im Tor des Heimteams unterbrachte. Andreas Fischer ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SK Fliesen Garber Werndorf. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Florian Trost bereits wenig später besorgte (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Im zweiten Durchgang ließ der Gastgeber dann nichts mehr anbrennen. Dem 3:2 durch Sebastian Pauritsch (55.) ließen Sebastian Weissenberger (65.) und Patrick Kiedl (77.) weitere Treffer für Bärnbach folgen. Am Schluss fuhr ATUS Bärnbach gegen SK Werndorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Bärnbach unteres Mittelfeld.

Die Defensivleistung von SK Werndorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen ATUS Bärnbach offenbarte Werndorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Kommende Woche tritt Bärnbach bei SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch an (Freitag, 18:30 Uhr), parallel genießt SK Fliesen Garber Werndorf Heimrecht gegen FC Raiffeisen Gratkorn.

Stimme zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

"Wir wollten einen positiven Abschluss vor unserem Heimpublikum schaffen, was uns letzten Endes auch gelungen ist. Halbzeit Eins war, wie so oft zuletzt, leider eine zähe Angelegenheit, unsere eigene Leistung betreffend. Es scheint, als wären wir derzeit zu verkrampft, es fehlt die nötige Lockerheit. In Halbzeit Zwei haben wir uns lösen können und sind näher an unser Potential herangekommen. Moralisch hat mich die Werndorfer Mannschaft speziell in Halbzeit Eins beeindruckt, in dieser Situation eine solche Leistung abzurufen bedarf Charakter."

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SK Fliesen Garber Werndorf, 5:2 (2:2)

77 Patrick Kiedl 5:2

65 Sebastian Weissenberger 4:2

55 Sebastian Pauritsch 3:2

39 Florian Trost 2:2

35 Andreas Fischer 1:2

31 Pascal Wallner 1:1

16 Pascal Leimisch 1:0

Startaufstellungen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Martin Scherz - Irlind Mehmeti, Elias Angelo Maier, David Raschl - Christian Edlinger, Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Pascal Leimisch, Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi

Ersatzspieler: Josef Egger , MEd, Aleksandar Mihov, Stefan Ochensberger, Patrick Kiedl, Thomas Rieger, Lukas Rabitsch

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak - Rene Maierhofer, Thomas Hastreiter, Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Marco Nager - Pascal Wallner, Andreas Fischer

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Wolfgang Schwarz, Sandro Wolf, Christof Hamma, Cristian Tomas Ciorcasan

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei