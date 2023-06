Aus 1:2 mach 3:2: Strass dreht das Spiel und freut sich über den Derbysieg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 22:21

Strass und USV Gabersdorf lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Gabersdorf als 2:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen - diesmal ging Strass als Sieger vom Platz.

250 Besucher sahen ein schneidiges Derby

Das Derby der beiden Nachbarn - die beiden Stadien liegen ja nur wenige Kilometer voneinander entfernt - versprach viel Brisanz. Beide Mannschaften wollten die Saison am vierten Platz beenden. Gemerkt hat man dieses Ziel aber zu Beginn nur bei den Hausherren, die sehr engagiert und selbstbewusst auftraten - auf der Gegenseite Gegner ein wenig träge und wirkten phasenweise unbeholfen. Die Hausherren kamen zu einigen Möglichkeiten ehe sie in der 22. Minute in Front gingen. Josef Tausendschön stand bei einem Stangpaß an der richtigen Stelle und drückte den Ball über die Linie. Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging Strass mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Gabersdorf trat in der zweiten Hälfte besser auf

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste von einer völlig anderen Seite, die Kabinenansprache von Coach Wolfgang Zürngast zeigte Wirkung. In Minute 50 herrschte Aufruhr- die Gastgeber reklamierten nach einem Foul an Doris Kelenc Elfmeter - die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. In der 54. Minute durften dann Gabersdorf zum ersten mal jubeln - Alexander Jurtin brachte den Ball im Netz von SV Strass unter.

Nur zehn Minuten später (64.) erhöhte Martin Holler die Führung und korrigierte das Zwischenresultat auf 1:2 für den USV Fliesen Klampfer Gabersdorf. Die Partie lief jetzt hin und her, die beiden Mannschaften gaben alles und waren voll auf den Sieg fokussiert. In Minute 72 wehrte Goalie Markus Gröbacher einen Ball nur kurz ab und Angel Manuel Cano Arias versenkte die Kugel im Netz zum 2:2. Kurz vor Schluss fasste sich Dominik Ettl ein Herz und versenkte einen Schuss aus rund 35 Metern genau im Kreuzeck. Das Ergebnis hatte bis zum Schluss Bestand - am Ende gewann Strass gegen USV Gabersdorf.

Dominik Ettl traf mit einer Weitschußbombe

SV Strass rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte Strass in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. SV Strass steht mit insgesamt zwölf Siegen, fünf Remis und acht Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

Gabersdorf befindet sich mit 40 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – mit insgesamt 58 erzielten Treffern. Im gesamten Saisonverlauf holte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf elf Siege und sieben Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen. In den letzten Partien hatte USV Gabersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Oberliga Mitte: SV Strass – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 3:2 (1:0)

85 Dominik Ettl 3:2

72 Angel Manuel Cano Arias 2:2

64 Martin Holler 1:2

54 Alexander Jurtin 1:1

22 Josef Tausendschoen 1:0

Startformationen:

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic, Manuel Kargl - Marvin Kargl, Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Tobias Ringert, Angel Manuel Cano Arias - Rok Zorko

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Dominik Ettl, Florian Lenz, Elias Jarz, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Markus Gröbacher - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster - Alexander Jurtin, Nejc Jager

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Nejc Pusnik, Moritz Wolkinger, David Giegerl, Jan Jammernegg

by René Dretnik

Fotos: DH Photography

Mehr zum Spiel SV Strass - USV Gabersdorf

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei