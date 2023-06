Relegation Rückspiel: GAK bleibt in der Unterliga

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:10

Das Hinspiel der Relegation hatte der Gast am Mittwoch im Grazer Norden mit 3:2 gewonnen. Am Samstagabend empfing der Tabellenvorletzte der Oberliga Mitte , der SK Werndorf die GAK Amateure. Vor vollem Haus erwartete man ein Spiel auf Messers Schneide zwischen den routinierten Werndorfern und der extrem jungen Mannschaft der Rotjacken, von denen viele Spieler noch in der Jugend auflaufen dürften. Die Gastgeber ließen jedoch nichts anbrennen und sicherten sich mit einer soliden Leistung den Klassenerhalt im Rückspiel.

Die Abwehr der Werndorfer stand kompakt und ließ den Roten praktisch keine echten Chancen im Angriff

Nach einer knappen Viertelstunde traf Wallner zur Führung

Beide Teams gingen sehr engagiert ins Spiel. Schiedsrichter Bartsch wirkte in den ersten Minuten immer wieder beruhigend auf beide Teams ein - es wurde hart, aber nicht unfair gespielt, es gab jedoch zu Beginn einige Unterbrechungen. Die Rotjacken versuchten über die Technik zumErfolg zu kommen. die Werndorfer spielten solide los. Nach 12 Minuten war es dann soweit: Nächster Corner für die Gastgeber - und der brachte das 1:0 - Konfusion im GAK Strafraum und der Schütze schiebt aus kurzer Distanz ein. Es war das erste Tor von Pascal Wallner an diesem Abend vor über 550 Zuschauern an einem sonnigen Sommerabend.

Der GAK kam nun bis zur Pause zu zahlreichen Gelegenheiten, von denen aber keine wirklich gefährlich wurde. Im Abschluss war man einfach zu bieder und vorhersehbar. Einer der gefährlichen Konter der Hausherren endete kurz vor dem Halbzeitpfiff fast mit dem 2:0 - Werndorf blieb stets gefährlich. So blieb es zur Pause beim 1:0 für die Gastgeber.

Der GAK hatte zahlreiche Corner, die allesamt keine Gefahr ausstrahlten ! Nach 90 Minuten hat Werndorf die Klasse gehalten und der GAK bleibt in der Unterliga Der GAK spielte weiterhin gefällig - hat aber vorne keine wirkliche Gefährlichkeit. Egal ob es Corner oder Freistösse waren, es kam einfach nichts Zählbares für das Team von Trainer Haris Medjedovic zu Stande. Man war im Abschluss am Samstagabend einfach zu harmlos. In der 71.Minute spielte Werndorf dann einen Pass in den Lauf auf Wallner. Er bekommt den Ball, schaut kurz auf und hämmert in flach ins Tor - das war die endgültige Entscheidung.



Werndorf verbleibt somit in der Oberliga - der GAK wird in der nächsten Saison in der Unterliga neu durchstarten. Diese Mannschaft hat genug Potenzial für einen guten Lauf in der ULM. Gegen Werndorf geriet die junge Mannschaft aber an ihre Grenzen. Aufstellungen: Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak, Christof Hamma - Wolfgang Schwarz, Cristian Tomas Ciorcasan, Hansjörg Alter (K), Thomas Heine, Marco Nager - Pascal Wallner, Andreas Fischer



Ersatzspieler: Michael Holzapfel, Rene Maierhofer, Thomas Hastreiter, Kevin Sandner, Hermann Maurer, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer

GAK 1902: Maximilian Fahler, Albinos Mavriqi, Roland Schadl, Brandon Muratovic, Arlind Azemi, Artem Marchenko, Anto Jelec, Niclas Gogg (K), Daniel Brandl, Sebastian Jost, Levan Eloshvili



Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Theodor Wlattnig, Avdullah Shala, Daniel Emiohe, Tobias Rumpl, Konstantinos Hinteregger



Trainer: Haris Medjedovic Bericht Florian Kober Live Ticker

