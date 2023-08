Doppelpack: Habibovic schießt Gössendorf zum Sieg

Details Freitag, 11. August 2023 23:45

Mit 0:2 verlor SV Pachern am vergangenen Freitag zu Hause gegen SV Gössendorf. In der letzten Saison war das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros von einer wahren Euphorie getragen. Zuhause war man eine Macht, regelmäßig gab es für die Gäste im Niederkofler Stadion nichts zu holen. Am Freitagabend empfing man das Team aus Gössendorf zum Derby und musste die drei Punkte an die Gegner für deren kurze Heimsreise abgeben.

Der Jubel nach dem Derbysieg kannte kaum Grenzen!

Nach einer Viertelstunde führte das Team von Trainer Vidovic

Das Spiel begann verhalten. Beide Teams wollten nicht zu viel Risiko gehen und so sahen die 250 Zuschauer auf der Tribüne eine längere Abtastphase. Für das erste Tor sorgte Amer Habibovic. In der 14. Minute traf der Spieler von Gössendorf sicher ins Schwarze. Dies nach dem ersten Elfmeter der jungen Saison. Das Spiel nahm auch weiterhin nur langsam Fahrt auf. Zur Pause hatten die Gäste mit ihrer jungen Mannschaft eine hauchdünne Führung inne, dies obwohl die Gastgeber mehr Ballanteile im Spiel hatten.

Am Ende waren jeweils nur noch zehn Spieler am Platz

Nach Wiederbeginn konnte Gössendorf zulegen- man war nun voll auf den Sieg focussiert. Pachern hatte auch seine Chancen, konnte diese jedoch an diesem Abend nicht verwerten. Mit dem 2:0 sicherte Habibovic SV Gössendorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (61.). Viele Chancen braucht das Team aus Gössendorf nicht - man hat da genug individuelle Klasse um sich drei Punkte zu holen.

In derselben Minute hatte Anel Hukic von Gössendorf die Ampelkarte kassiert. Nun war der Vizemeister in Überzahl. Aber nur eine Viertelstunde. Den gebrauchten Tag von Pachern unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Michael Wernig durch eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit (77.). Pachern lief weiter an, die Gastgeber konzentrierten sich aufs Konterspiel und machten das an diesem Abend richtig gut.

In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch eine riesige Chance zum Ehrentreffer, aber auch daraus wurde nichts.

Riesen Chance für den Anschluss Treffer. Aus 5 Metern mitten auf den Goalie. Siuuuuu, Ticker-Reporter

Die 0:2-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als Referee Gerald Mock die Partie letztendlich abpfiff. Pachern muss in der nächsten Woche auf Wernig verzichten, die Gäste auf Hukic.

Nach dem Spiel schwor man sich im Team der Gastgeber auf die nächste Begegnung ein

SV Pachern tritt am kommenden Freitag bei SV MM Frohnleiten an, SV Gössendorf empfängt am selben Tag USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Aufstellungen: SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Marco Foda - Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury, Manuel Sidar



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Philipp Kasch, Peter Schmidjell, Hillary Chisom Umedi, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Julian Selmeister, Dominik Degen - BSc David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Felix Nöhrer, Fabian Fleck, Fabian Riegler, Niklas Stalzer, Louca Tacheron



Trainer: Gerhard Vidovic

Stimme zum Spiel

Alexander Köhler - Sportlicher Leiter Gössendorf

"In der zweiten Halbzeit haben wir klar das Kommando übernommen, uns einige Chancen erspielt und wie ich meine verdient gewonnen. Für unser junges Team ist dieser Derbysieg ein großartiger Erfolg auf dem wir aufbauen wollen!"

Bericht Florian Kober

Fotos - Gössendorf und Pachern

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Gössendorf, 0:2 (0:1)

61 Amer Habibovic 0:2

14 Amer Habibovic 0:1

