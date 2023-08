Unterpremstätten startet mit einem Sieg in die Oberliga

Details Samstag, 12. August 2023 13:25

SC PORR Unterpremstätten kam gegen SV Strass zu einem klaren 4:1-Erfolg. Die Gastgeber stiegen vor wenigen Wochen mit sieben Punkten Vorsprung aus der Unterliga Mitte auf und zeigten am Freitagabend, dass sie eine Bereicherung für die höhere Spielklasse sind.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit einer knappen Führung

Vor knapp 400 Zuschauern sahen die Fans eine ausgeglichene Startphase. Es gab Chancen auf beiden Seiten, jedoch waren beide Abwehrreihen kompakt augestellt. Es dauerte eine gute halbe Stunde, ehe der Gastgeber in Führung ging. Für den Führungstreffer von SC Unterpremstätten zeichnete Kristijan Zagorec verantwortlich (31.). Der Stürmer wechselte erst vor wenigen Wochen aus Andritz zum Aufsteiger und dieser Transfer ist nach dem ersten Spiel schon als gelungen zu betrachten.

Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn, als Schiedsrichter Omulec zum Pausentee bat. Man sah ein leichtes Chancenübergewicht bei den Gastgebern.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es deutlich

Patrick Rupprecht beförderte das Leder zum 2:0 von Unterpremstätten über die Linie (48.). Es sah also knapp nach der Pause nach einer klaren Sache aus. In der 54. Minute brachte Doris Kelenc den Ball im Netz durch einen Elfmeter unter. Der Liganeuling ließ sich davon aber nicht beirren. Straß versuchte nun den Ausgleich zu erzielen, Premstätten spielte weiterhin aus einer kompakten Abwehr heraus und suchte sein Heil im Umschaltspiel. Diese Taktik kennen die Fans bereits aus der Unterliga unter Trainer Gerhard Schlatzer, scheinbar hat man sie durch Training weiter verbessert.

Zagorec beseitigte mit seinen weiteren Toren (70./86.) die letzten Zweifel am Sieg von SC Unterpremstätten. Das Saisondebüt von Unterpremstätten ist also gelungen. SC PORR Unterpremstätten hat Strass bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert. Man gewinnt das Spiel, hat einen am Freitagabend überragenden Stürmer in den Reihen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Ausschau auf die nächste Woche

Weiter geht es für Unterpremstätten am kommenden Freitag daheim gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein. Für SV Strass steht am gleichen Tag ein Duell mit FC Raiffeisen Gratkorn an.

Stimme zum Spiel:

Dirk Klinser -Sportlicher Leiter SC Unterpremstätten

" Wir sind überglücklich, dass wir unsere allererste Oberliga-Partie gewinnen konnten. Ich sehr stolz auf die Mannschaft, die alles umgesetzt hat, was das neue Trainerteam in den letzten Wochen mit ihr trainiert hat. Es gelang der Einbau der neuen Spieler, sie haben sich perfekt in die erfolgreiche Mannschaft der letzten Saison eingegliedert!"

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV Strass, 4:1 (1:0)

86 Kristijan Zagorec 4:1

70 Kristijan Zagorec 3:1

54 Doris Kelenc 2:1

48 Patrick Rupprecht 2:0

31 Kristijan Zagorec 1:0

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Enis Pajalic, Tobias Kirchberger, Florian Rupp, Kristijan Zagorec, Patrick Rupprecht, Andreas Hafellner, Safet Tadzic, Philipp Pagger



Ersatzspieler: Marco Daniel, Nikolaus Steiner, Moritz Sakl, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer



Trainer: Thomas Neuhold

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Leon Sakac, Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Miha Leskovar, Lukas Andreas Robier, Paul Lausegger - Gregor Furek



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Marvin Kargl, Elias Jarz, Amar Jamakovic, Florian Lenz, Nermin Sijamhodzic



Trainer: Elvedin Dzinic Bericht Florian Kober Fotos by Benjamin - SC Unterpremstätten

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei