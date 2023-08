DSC behauptet sich gegen tapfer kämpfenden SV Pachern im Steiercup

Details Dienstag, 15. August 2023 21:40

Am Dientagsabend fand die dritte Runde des Steiercups statt, bei der der SV Pachern aus der Oberliga auf den Deutschlandsberger SC aus der Regionalliga traf. Obwohl der Gast als klarer Favorit galt, zeigte der SV Pachern großen Kampfgeist und wehrte sich lange. Am Ende setzte sich jedoch der Deutschlandsberger SC mit einem 5:2-Sieg durch und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs.

Zur Pause führte der Favorit in der Sauna von Pachern

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann das Spiel mit zunächst ausgeglichenem Spielgeschehen. Nach etwa einer halben Stunde übernahm der Deutschlandsberger SC die Spielkontrolle und erarbeitete sich erste Torchancen. In der 32. Minute hatte der SV Pachern Glück, als der Freistoß von Grubelnik von ihrem Torhüter gehalten wurde. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang dem Deutschlandsberger SC der Durchbruch: In der 44. Minute verwandelte Matic Predanic einen präzisen Schuss aus gut zwölf Metern, der über die Innenstange hinweg ins Tor prallte. Mit einem Halbzeitstand von 0:1 ging es in die Pause. Dieser Treffer fiel natürlich zum so oft zitierten schlechtesten zeitpunkt.

In den zweiten 45 Minuten forderte der Oberligist den Regionalligisten massiv

Aber wie entgegnete Jürgen Klopp einmal dieser Theorie, dass eben jeder Gegentreffer zu einem ungünstigen Zeitpunkt fällt. Trainer Innerhofer-Ambros fand offensichtlich die richtigen Worte in der Kabine, denn nach der Pause wuchs seine Mannschaft zeitweise förmlich über sich heraus.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Pachern eine kämpferische Leistung und belohnte sich in der 54. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Attila Saro erzielte mit einem gekonnten Heber den vielumjubelten Treffer. Das überraschende Ergebnis von 1:1 nach regulärer Spielzeit zwang die Teams in die Verlängerung, die wie üblichaus zwei Abschnitten von jeweils 15 Minuten bestand.

Die Verlängerung und der Favorit zeigt seine ganze Klasse

In der 96. Minute brachte Denis Markovic den DSC mit einem präzisen Distanzschuss erneut in Führung. Doch der SV Pachern gab nicht auf und kämpfte unermüdlich weiter.

In der 102. Minute gelang Dominik Tagger der Ausgleich zum 2:2, doch die Freude währte nur kurz. Fast im direkten Gegenzug erhöhte der Regionalligist durch Dean Slisko auf 3:2 mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck (103.)

Kurz darauf erhöhte Danis Markovic mit einem präzisen Schuss ins lange Eck auf 4:2 für den Favoriten (110.). Zu guter Letzt setzte Mesaric mit dem Treffer zum 5:2 kurz vor Schluss den Schlusspunkt in dieser umkämpften Partie (116.)

Trotz der Niederlage kann der SV Pachern stolz auf seine Leistung sein. Die Mannschaft hat dem favorisierten Deutschlandsberger SC einen harten Kampf geliefert und es ihnen nicht einfach gemacht. Die 250 Zuschauer, die trotz der großen Hitze das Spiel verfolgten, wurden mit einer spannenden und intensiven Partie belohnt. Am Ende konnte sich der Deutschlandsberger SC jedoch durchsetzen und zieht verdient in die nächste Runde des Steiercups ein.

So geht es für beide Teams weiter

Der DSC reist am Freitag zu Union Gurten und tritt dort um 19 Uhr an. Der SV Pachern trifft ebenfalls am Freitag um 19 Uhr auswärts auf den SV Frohnleiten.

Leonid Tafolli - Keeper DSC Wonisch Installationen "Ja die haben uns echt gefordert. Am Ende hat sich zum Glück unsere Klasse durchgesetzt - ich hätte es lieber in 90 Minuten erledigt gesehen. Das war körperlich gesehen anstrengend. Der Gegner hat es geschickt gemacht, aber wir haben immer an uns geglaubt."

Mario Ambros - Innerhofer Trainer SV Pachern"Ich bin schon stolz auf meine Mannschaft. Wir waren immer dicht dran am Gegenspieler und man darf nicht vergessen, sie sind ein Regionalligist. Unser Saisonstart letzten Freitag in der Liga war nicht optimal. Dieses Spiel gibt uns einen Schub und wir freuen uns auf die 2.Runde in der Oberliga!"

"Ich bin schon stolz auf meine Mannschaft. Wir waren immer dicht dran am Gegenspieler und man darf nicht vergessen, sie sind ein Regionalligist. Unser Saisonstart letzten Freitag in der Liga war nicht optimal. Dieses Spiel gibt uns einen Schub und wir freuen uns auf die 2.Runde in der Oberliga!" Hillary Umedi - Defensivspieler SV Pachern "Wir starteten etwas verhalten in der ersten Halbzeit. Der Rückstand war Motivation und wir fighteten um jeden Meter. Wir haben gegen einen Regionalligisten den Weg in die Verlängerung geschafft. In dieser waren sie körperlich gar nicht so weit weg von uns, aber dann waren sie einfach im Kopf schneller als wir. Das war trotzdem ein tolles Spiel."



Aufstellungen: SV SMB Pachern: Sandor Bischof - Oliver Weitzer (K), Florian Fladerer, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Philipp Kasch, Klemens Grabler, Martin Ulmer - Armin Hamidovic, Atilla Okan Saro



Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Felix Müller, Christoph Fuchs, Paul Jury, Dominik Tagger , BEd, Sebastian Skaper, Manuel Sidar



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

DSC Wonisch Installationen: Leonid Tafolli - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Michael Capretti, Daniel Schroll - Jure Grubelnik, Nico Weinberger - Florian Weissenbrunner, Matic Predanic, Dean Slisko, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Jonas Veit, Christian Degen, Niko Tisaj, Bernd Rindler, Danis Markovic, Jakob Mesaric



Trainer: Christoph Meier Niederkofler Stadion Pachern, 250 Zuschauer, Schiedsrichter Markus Schweiger, 0:1 Predanic (44.), 1:1 Saro (55.), 1:2 Markovic (96.), 2:2 Tagger (102.), 2:3 Slisko (103.) 2:4 Markovic (110.), 2:5 Mesaric (116.) Bericht und Fotos Florian Kober

