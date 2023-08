Vier-Tore-Gala – Kassler schießt Bärnbach ab!

Details Samstag, 19. August 2023 10:02

SK Fliesen Garber Werndorf erteilte ATUS Bärnbach eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für SK Werndorf. Mann des Tages war wieder einmal Gianluca Kassler, nach seiner drei Treffer gegen Gabersdorf setzt er diesmal noch eines drauf und machte vier Stück.

200 Besucher sahen eine trefferreiche Partie

Das Spiel begann mit einem furiosen Start für den SK Werndorf. Schon nach 14 Minuten gelang Gianluca Kassler ein bemerkenswerter Treffer, der die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Die Fans jubelten begeistert über diese frühe Führung. Der SK Werndorf setzte sein druckvolles Spiel fort und konnte in der 33. Minute erneut jubeln. Christoph Hamma erzielte das 2:0 für sein Team und baute die Führung weiter aus. In der 46. Minute traf Gianluca Kassler erneut und erhöhte die Führung auf 3:0. Er versenkte einen Strafstoß im Netz. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause, während die Spieler beider Mannschaften sich auf die zweite Hälfte vorbereiteten. ATUS Sadiki Bau Bärnbach versuchte in der ersten Hälfte durch Standardsituationen gefährlich zu werden, konnte jedoch keine Treffer erzielen. In der zweiten Halbzeit startete der SK Werndorf erneut mit viel Elan. Gianluca Kassler erwies sich als der Star des Tages, indem er sein Können unter Beweis stellte. Kassler war nicht zu bremsen Der zweite Durchgang begann so, wie der erste geendet hatte - in der 50. Minute, war Kassler erneut zur Stelle und markierte sein drittes Tor im Spiel. Seine herausragende Leistung sorgte für Begeisterung bei den Zuschauern und machte ihn zum Matchwinner. Der SK Werndorf ließ nicht nach und dominierte das Spielgeschehen weiterhin. In der 80. Minute krönte Gianluca Kassler seine Leistung mit seinem vierten Treffer im Spiel. Am Ende ging der SK Werndorf hochverdient mit einem überzeugenden 5:0-Sieg aus der Partie hervor. Die Spieler feierten gemeinsam mit den Fans, während ATUS Sadiki Bau Bärnbach trotz der Niederlage kämpferisch geblieben war. Dieses Spiel wird zweifellos als ein denkwürdiger Moment in die Fußballgeschichte eingehen, insbesondere dank Gianluca Kasslers herausragender Leistung. Am kommenden Freitag tritt SK Fliesen Garber Werndorf bei USV Mooskirchen an, während Bärnbach einen Tag später SV Gössendorf empfängt. Werndorf-Goalie Thomas Maierhofer hielt seinen Kasten rein

Stimme zum Spiel:

Christoph Maurer, Trainer Werndorf:

"Wir haben das Spiel von Beginn an im Griff gehabt. Das 1:0 hat einiges gelöst. Bärnbach nur aus Standards gefährlich. Das 3:0 vor der Pause war enorm wichtig. In der zweiten Hälfte wollte Bärnbach alles versuchen - das 4:0 in der 50. hat dann alles klar gemacht. Wir haben dann noch einige Chancen gehabt. Kassler hat mit seinem 4. Tor seine Leistung gekrönt. Das war ein gutes Spiel. Gratulation an die Mannschaft, aber wir wissen genau wo wir herkommen und wissen den Auftakt richtig einzuschätzen."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – ATUS Bärnbach, 5:0 (2:0)

80 Gianluca Kassler 5:0

50 Gianluca Kassler 4:0

46 Gianluca Kassler 3:0

33 Christof Hamma 2:0

14 Gianluca Kassler 1:0

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Christof Hamma - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Lukas Bauer, Rene Maierhofer, Pascal Gressler, Sergen Öztürk, Nico Früstük

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Irlind Mehmeti - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Lukas Starchl, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Nico Schuster

Ersatzspieler: Martin Scherz, Christian Edlinger, Fabian Haller, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch, Patrick Hausegger

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

