Gabersdorf fährt in Gössendorf einen deutlichen Sieg ein

Samstag, 19. August 2023

USV Gabersdorf holte den ersten Saisonsieg gegen Gössendorf durch einen 4:1-Erfolg. Dies klingt insgesamt deutlicher als man es annimmt. Bei 1:2 hatte Gössendorf eine tolle Gelegenheit und man erzielte ein 1:0, das nicht gegeben wurde.

Knappe Führung zur Pause für die Gäste

Gabersdorf agierte in der ersten Halbzeit aus einer sicheren Abwehr heraus und setzte immer wieder Nadelstiche in der gegenerischen Defensive. Nach einer Viertelstunde nahm Schiedsrichter Omulec ein Tor für Gössendorf sofort zurück, da das Gespann auf Foulspiel entschied.

Matic Golob nutzte die Chance nach einem Eckball für Gabersdorf und beförderte in der 31. Minute das Leder per Volley zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn und es war noch nichts entschieden. Die zweite Hälfte brachte dann noch einmal große Spannung und am Ende einen eindeutigen Sieger.

Am Ende der Partie war es dann deutlich

Nejc Jager versenkte die Kugel zum 2:0 per Kopf für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf (51.). Amer Habibovic war es, der in der 68. Minute den Ball im Gehäuse von USV Gabersdorf unterbrachte. Nun stand es 1:2 aus Sicht der Gastgeber und es keimte jurz wieder die Hoffnung auf. Vorallem als man wenige Minuten später tatsächlich eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich hatte.

Für das dritte Tor von Gabersdorf war Marco Luttenberger verantwortlich, der in der 78. Minute das 3:1 nach einem Konterspiel besorgte. Mit dem 4:1 aus kurzer Distanz sicherte Jager USV Fliesen Klampfer Gabersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.).

Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für USV Gabersdorf. Man hatte sich gegen SV Gössendorf deutlich durchgesetzt, womit wohl nicht so viele Experten gerechnet hatten

So steht es um die beiden Teams

In dieser Saison sammelte Gössendorf bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage. 35 Punkte – so lautete die Bilanz der Heimmannschaft in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz sieben. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht SV Gössendorf derzeit auf dem zehnten Rang, wobei die Tabelle natürlich momentan noch recht wenig Bedeutung hat.

Nächster Prüfstein für Gössendorf ist auf gegnerischer Anlage ATUS Bärnbach (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich USV Fliesen Klampfer Gabersdorf mit SV MM Frohnleiten (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel Wolfgang Zürngast - Trainer Gabersdorf „Gratulation an meine Mannschaft, das war eine ausgezeichnete Mannschaftsleistung und ein verdienter Auswärtssieg gegen eine starke Gössendorfer Mannschaft. Wir haben nach der bitteren Auftaktniederlage Charakter gezeigt.“

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Fabian Riegler, Dominik Degen, Julian Selmeister - BSc David Ruchti, Stefan Rinner - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Alonso Auner, Timo Kreinc, Louca Tacheron



Trainer: Gerhard Vidovic USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus, Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg, Matic Golob - Nejc Jager



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Jure Tertinek, Konstantin Satzer, Lukas Neubauer, David Giegerl



Trainer: Mag. Wolfgang Zürngast Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 1:4 (0:1)

83 Nejc Jager 1:4

78 Marco Luttenberger 1:3

68 Amer Habibovic 1:2

51 Nejc Jager 0:2

31 Matic Golob 0:1

