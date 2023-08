Trainer Neuhold gewinnt gegen Ex-Klub - SCU weiterhin unbesiegt

Details Freitag, 25. August 2023 23:16

SU Rebenland setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:2 gegen SC PORR Unterpremstätten die dritte Niederlage. Der Aufsteiger hingegen startete erfolgreich in die erste Oberligasaison des Vereins und hält nun bei zwei Siegen und einem Unentschieden. Man ist als Neuling somit weiterhin ungeschlagen.

Es gibt momentan auch in der Oberliga viel zu feiern für das Team von Trainer Thomas Neuhold

Torlos ging es vor 400 Zuschauern in die Halbzeitpause

Nach knapp zehn Minuten hatten die Gastgeber binnen kurzer Zeit zwei gute Torgelegenheiten. Kristijan Zagorec lief alleine aufs gegnerische Tor, der Ball kommt zu Kapitän Kirchberger, der konnte den Ball aber nicht im Gehäuse der Gäste unterbringen. Wenige Augenblicke war man in Überzahl, konnte den entscheidenden Pass aber nicht mehr setzen.

In der 25.Minute musste dann Keeper Constantin Lorber erstmals ernsthaft eingreifen. So hatte der SCU weiterhin in seine Chancen und dann kam es für die Hausherren kurz vor der Pause doch noch fast ganz anders. Bei einem Schuss aus über 30 Metern wäre Lorber chancenlos gewesen, jedoch klatschte dieser Weitschuss ans Lattenkreuz. Das wäre die Führung für die Gäste gewesen.

Zur Pause stand ein Unentschieden als Schiedsrichter Patrik Kügerl bei schwülem Wetter zum Gang in die Kabine bat. und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dies nach einer ersten Halbzeit mit einem Chancenplus für den Aufsteiger, jedoch mit mehr Ballanteilen der Gäste.

Nach der Pause macht der Aufsteiger dann alles klar

Nach einer knappen Stunde bewahrte der Gästekeeper erneut seine Mannschaft vor dem Rückstand, als er einen guten Schuss von Alhassan Ahmed hervorragend entschärfte.

Nach über einer Stunde war es dann soweit für den Gastgeber. Philipp Pagger brach für SC Unterpremstätten den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung.

Wundschön gespielt, Kristijan Zagorec bekommt den Ball am Sechzehner Eck, spielt in die Mitte zu Philipp Pagger, Ball verspringt und trotzdem kommt er zum Schuss und trifft zum 1:0 Rene Grafoner, Ticker-Reporter

Es folgten noch ein paar kleinere Möglichkeiten, ein gefährlicher Ball der Gäste, der an der Stange vorbei pfiff und dann in der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung. Kurz vor Schluss traf Dominic Summer für den Gastgeber (94.).

Lorber reagiert super und spielt den langen Pass auf Dominic und er stürmt auf das leere Tor, kann vom Verdeidiger nicht mehr eingeholt und schiebt den Ball zum 2:0 ins leere Tor Rene Grafoner, Ticker-Reporter

Dem 2:0 war ein vermeintliches Tor nach einem Freistoß der Gäste vorausgegangen, das jedoch nach einer Abseitsentscheidung des Assistenten nicht gegeben wurde. Rebenland war wie schon zuvor mit der kompletten Mannschaft in der gegnerischen Hälfte, wodurch der Heimgoalie seinen Stürmer losschicken konnte.

Letzten Endes holte Unterpremstätten gegen Rebenland drei Zähler, in einem Spiel das man über weite Strecken in der zweiten Halbzeit dominierte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC PORR Unterpremstätten reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. SC Unterpremstätten rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem zweiten Platz.

Durch diese Niederlage fällt SU Rebenland in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Unterpremstätten tritt am kommenden Freitag bei SVU Tondach Gleinstätten an, Rebenland empfängt am selben Tag SV Strass.

Stimme zum Spiel:

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SC Unterpremstätten

"Über 90 Minuten gehen wir hier klar als Sieger hervor. In der ersten Halbzeit müssen wir 2:0 führen, auch wenn der Gegner mehr Spielanteile hatte. In der 2. HZ waren wir taktisch disziplinierter."

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Enis Pajalic, Alhassan Ahmed, Florian Rupp, Kristijan Zagorec, Patrick Rupprecht, Andreas Hafellner, Safet Tadzic, Philipp Pagger



Ersatzspieler: Marco Daniel, Moritz Sakl, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Dominic Summer, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad, Luka Vindis - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Tsogtbayar Batbayar, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner, Tobias Oswald - Roland Weber



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Kevin Skerget, Rok Koren, Simon Weiland, Raphael Hassmann



Trainer: Michael Sammer-Wogg Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SU Rebenland, 2:0 (0:0)

94 Dominic Summer 2:0

66 Philipp Pagger 1:0

