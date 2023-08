FC Gratkorn glückt nur der Ehrentreffer - Pachern zeigt ein deutliches Lebenszeichen

Details Samstag, 26. August 2023 13:43

Mit einer 1:5-Niederlage hat Gratkorn auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Auch der Gastgeber war mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros war in der letzten Saison erfogsverwöhnt und konnte bis zum Ende der Spielzeit den späteren Aufsteiger aus Tillmitsch fordern.

Nach 45 Minuten führte der Gastgeber mit 3:0

Bereits nach eineinhalb Minuten ging es im Niederkofler Stadion bei schwülem Wette so richtig los. Zunächst hatten die Gäste eine Topchance, im Gegenzug konterte die Heimmannschaft und hatte ebenfalls die Führung auf dem Fuß. Es blieb beim 0:0 und es zeichnete sich ab, dass Pachern absolut gewillt war, endlich die ersten drei Punkte einzufahren. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann auch soweit.

Peter Schmidjell brachte Pachern in der 13. Minute nach vorn. Er zog über rechts in Richtung Gästekeeper Kevin Friedl und überwand diesen mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Pachern holte sich nun das Selbstbewusstsein, gewann die mesiten Zweikämpfe und kam besser ins Spiel als bei den beiden ersten Partien der Saison.

Mit einem schnellen Doppelpack (41./41.) zum 3:0 schockte Christoph Fuchs FC Raiffeisen Gratkorn. Zunächst verwandelte er einen Foulelfmeter sicher, dann erhöhte er nach einer Einzelaktion auf den deutlichen Pausenstand. Mit diesem 3:0 war die Messe sozusagen gelesen.

Am Ende reichte es nur noch für den Ehrentreffer für das Gratkorner Team

Paul Jury beseitigte mit seinen Toren (61./67.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Kian Kadkhodaei erzielte in der 82. Minute den Ehrentreffer für FC Gratkorn. Mehr war für die Mannschaft aus dem Norden von Graz am Freitagabend nicht drin.

Letztlich feierte Pachern gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg, der natürlich hoch ausfiel, jedoch spätestens nach dem Doppelpack von Christoph Fuchs eindeutig war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für Pachern steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies. Man wird sehen, ob dies nun der Umschwung für das Pachener Team ist. Mit dem nächsten Gegner kommt eine zweikampstarke Mannschaft in den Grazer Vorort.

Der FC Gratkorn wartet weiterhin auf die ersten Punkte in der neuen Saison und man hat in der nächsten Woche gleich eine weitere schwere Aufgabe zu erledigen.

Während Pachern am kommenden Freitag USV Fliesen Klampfer Gabersdorf empfängt, bekommt es Gratkorn am selben Tag mit FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein zu tun.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Dieser Sieg kam jetzt wirklich im richtigen Moment. Das war wieder die Mannschaft wie ich sie kenne. Es ist die Zielstrebigkeit vor dem Tor, die mir so wichtig ist und das haben die Jungs wieder umsetzen können. Es ist mit Abpfiff massig Druck von uns abgefallen!"

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Philipp Kasch, Dominik Tagger - Christoph Fuchs, Paul Jury, Kevin Masser



Ersatzspieler: Felix Müller, Armin Hamidovic, Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Manuel Sidar, Martin Ulmer



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Japhet Leutchie, Mag. Oliver Egger, Daniel Druckeschitz, Samed Basoda, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Patrik Lukacs, Lukas Zöschg, Florian Felix Maier, Ardit Krasniqi, Adnan Devedzic



Trainer: Reinhard Rottensteiner Bericht Florian Kober Foto SV Pachern

Oberliga Mitte: SV Pachern – FC Raiffeisen Gratkorn, 5:1 (3:0)

82 Kian Kadkhodaei 5:1

67 Paul Jury 5:0

61 Paul Jury 4:0

41 Christoph Fuchs 3:0

41 Christoph Fuchs 2:0

13 Peter Schmidjell 1:0

