Weissenberger fliegt – und es geht dahin mit Bärnbach

58 Besucher sahen eine spannende Begegnung zwischen ATUS Bärnbach und dem SV Gössendorf statt. Beide Mannschaften traten mit großem Eifer auf dem Spielfeld, um sich in diesem Fußballduell zu messen. Am Ende setzte sich der Gast mit 2:0 durch.

In einer Hitzeschlacht setzte sich die junge Gössendorfer Truppe durch

Wenig Torchancen in der ersten Hälfte

Die erste Halbzeit verlief eher chancenarm, wobei beide Teams hart um den Ballbesitz kämpften. Trotz einiger Versuche gelang es keiner der beiden Mannschaften, einen Treffer zu erzielen. Gössendorf kam jedoch gefährlich nah an die Führung heran, als sie einen Eckball ausführten und der Ball an die Latte klatschte. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann mit einer entscheidenden Wendung, als Sebastian Weissenberger von ATUS Bärnbach in der 52. Minute eine Gelb/Rote Karte erhielt und das Spielfeld verlassen musste. Diese numerische Unterlegenheit verschob das Kräfteverhältnis zugunsten des SV Gössendorf. In der 69. Minute gelang es dem SV Gössendorf, die aufgekommene Spannung in einen Treffer umzuwandeln. David Ruchti brachte den Ball durch ein geschicktes Dribbling in eine aussichtsreiche Position und spielte dann einen präzisen Pass zu Sandro Wolf. Letzterer zögerte nicht lange und versenkte den Ball im Netz, wodurch Gössendorf mit 1:0 in Führung ging.

Sebastian Weissenberger sah die Ampelkarte

ATUS Bärnbach kämpfte trotz der Unterzahl weiterhin tapfer, konnte jedoch nicht verhindern, dass der SV Gössendorf in der 94. Minute erneut zuschlug. Martin Kolb erzielte das entscheidende Tor zum 2:0, womit Gössendorf seine Führung ausbaute und den Sieg praktisch besiegelte.

Es fielen insgesamt elf Eckbälle für den SV Gössendorf an, was auf ihre Entschlossenheit und offensive Strategie hindeutet. ATUS Bärnbach bemühte sich trotz der Widrigkeiten, konnte jedoch letztendlich keinen Ausgleich erzielen.

Mit diesem Endergebnis von 2:0 sicherte sich der SV Gössendorf den verdienten Sieg und konnte die Punkte mit nach Hause nehmen. Die Mannschaften zeigten während des Spiels Kampfgeist und Engagement, was zu einer packenden Fußballbegegnung führte.

Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV Gössendorf nun auf dem sechsten Platz steht. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher zwei Siege und kassierten eine Niederlage.

Während ATUS Bärnbach am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV MM Frohnleiten gastiert, duelliert sich Gössendorf zeitgleich mit USV Hoome Mooskirchen.

Stimme zum Spiel:

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

„Das war heute eine wahre Hitzeschlacht, es wurde wirklich alles von beiden Mannschaften abverlangt. Nach der roten Karte haben wir dann unsere zahlreich herausgespielten Chancen auch genützt.“

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Gössendorf, 0:2 (0:0)

94 Martin Kolb 0:2

69 Sandro Wolf 0:1

Aufstellungen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Elias Angelo Maier - Christian Edlinger, Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Nico Schuster, Florian Rabitsch



Ersatzspieler: Martin Scherz, Fabian Haller, Lukas Rabitsch, Sandro Krainz, Lukas Starchl, Patrick Hausegger



Trainer: DI Sebastian Radakovics , MBA

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Dominik Degen, Julian Selmeister - BSc David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Martin Kolb, Niklas Stalzer, Fabian Fleck, Alonso Auner, Louca Tacheron



Trainer: Gerhard Vidovic by René Dretnik Foto: SV Gössendorf

