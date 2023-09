Negativserie von TuS Rein hält weiter an - Pachern gewinnt nun auch auswärts

Details Sonntag, 24. September 2023 12:17

Mit 0:2 verlor TuS Rein am vergangenen Samstag zu Hause gegen Pachern. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Pachern hatte zuvor zwar bei den Heimspielen zumeist seine Macht demonstriert, war jedoch bei den Auswärtsspielen was die Punkte angeht suboptimal unterwegs.

Pachern holte am Samstagabend die ersten Auswärtspunkte der Saison

Die Auswärtsmannschaft führt zur Pause mit 2:0

Die Gäste kamen diesmal gut in diese Auswärtspartie und erspielten sich mehrere Gelegenheiten. Bereits nach sieben Minuten musste Markus Beer im Tor der Gastgeber sein ganzes Können aufbringen um den Rückstand zu verhindern. Zehn Minuten später rettete wiederum Ralf Pripfl spektakulär für den SV Pachern - dies bei einer Großchance durch Michael Stoimaier. Für den Führungstreffer von SV Pachern zeichnete Christoph Fuchs mit einem perfekt verwandelten Freistoss verantwortlich (30.). Es dauerte nur fünf weitere Minuten, da war die Richtung in diesem Spiel entschieden. Paul Jury machte in der 35. Minute das 2:0 des Gasts perfekt. Der Ball kam über die Flanke in den Strafraum und Jury ließ sich nicht lange bitten und die Innerhofer-Ambros - Truppe näherte sich einem Auswärtssieg. Zweite Halbzeit: Rein läuft gegen Pachener Beton an Das Team von Trainer Zeiner hatte nun mehr Spielanteile, Pachern verstärkte die Abwehr. Es war nun Ergebnisfußball angesagt beim letztjährigen Vizemeister der Oberliga Mitte.

Letztendlich hatte Pachern Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

So steht es um Rein und Pachern - so geht es nächste Woche weiter

24 Tore kassierte TuS Installationen Beranek Rein bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Oberliga Mitte. Mit drei ergatterten Punkten stehen die Gastgeber auf Tabellenplatz 13. In dieser Saison sammelte TuS Installationen Beranek Rein bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert TuS Rein im Klassement weiter an Boden.

Der Sieg über TuS Installationen Beranek Rein, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Pachern wieder von Höherem träumen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Pachern.

Am nächsten Freitag reist TuS Rein zu USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, zeitgleich empfängt Pachern den ungeschlagenen Tabellenführer SC PORR Unterpremstätten.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Für mich geht der Sieg in Ordnung, man merkt aber, dass in Rein nach dem Trainerwechsel was weitergeht. Sie spielen sehr gut mit und es fehlt lediglich noch im letzten Drittel, da haben sie noch nicht so gute Lösungen. Wir haben sie aber auch gut weg verteidigt. Endlich haben wir auswärts gepunktet und wir freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen den Tabellenführer und wir wollen da nachlegen."

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Mateo Cosic, Valentin Strommer, Kilian Teissl, Tadej Pirtovsek - Moritz Goergl, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Yannik Hösele, Christopher Jantscher, Dominik Strommer, Fabian Glänzer, Rauscher Paul



Trainer: Marcelo Zeiner

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Dominik Tagger, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Florian Fladerer, Bilal Hamzic, Manuel Sidar, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: TuS Installationen Beranek Rein – SV Pachern, 0:2 (0:2)

35 Paul Jury 0:2

30 Christoph Fuchs 0:1

