Der Nächste bitte - SV Frohnleiten serviert auch Straß ab

Details Samstag, 30. September 2023 10:19

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV MM Frohnleiten mit 2:1 gegen SV Strass gewann. Luft nach oben hatte SV Frohnleiten dabei jedoch schon noch. Die Hausherren trafen insgesamt sechsmal die Stange.

Die Hausherren waren drückend überlegen

Vom Start weg gaben die Hausherren den Ton an und spielten die Gäste an die Wand. Der SV Strass geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jonas Rainer das schnelle 1:0 für Frohnleiten erzielte. Nach einer Flanke zog er aus der Drehung ab, wie seinerzeit Gerd Müller. Ein Traumtor von Doris Kelenc führte zum Ausgleich: Mit einem Lupfer über den Frohnleitner Goali stellte er in der 18. Minute den Ausgleich sicher. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen - Frohnleiten traf nämlich dreimal nur die Stange - und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Auch in der zweiten Hälfte war Frohnleiten klar besser, traf wiederum dreimal nur die Stange. Der Siegestreffer von Marc Wagner - ein Bombenschuss ins Kreuzeck - fiel in der 70. Minute. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Heimmannschaft.

Frohnleiten holte aus den letzten fünf Partien 13 Punkte

SV Frohnleiten bleibt weiterhin am Tabellenführer Unterpremstätten dran. Die Truppe von Patrick Wolf belegt punktegleich mit dem Tabellenprimus den zweiten Rang. Die Defensive von Frohnleiten (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Mitte zu bieten hat. SV MM Frohnleiten ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Die letzten Resultate von SV Frohnleiten konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt Strass weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die neun erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SV Strass musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Strass insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten Partien hatte SV Strass kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag tritt Frohnleiten bei FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein an, während Strass einen Tag zuvor SV Pachern empfängt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Das war ein verdienter Sieg. Wir hatten die besseren Möglichkeiten, viel mehr Spielanteile und waren klar die bessere Mannschaft."

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – SV Strass, 2:1 (1:1)

70 Marc Wagner 2:1

18 Doris Kelenc 1:1

7 Jonas Rainer 1:0

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Anto Culap - Sebastian Lukas, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg (K), Jonas Rainer, Bono Vucic, Rene Tippl - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Matteo Kraxner, Lukas Derler, Lukas Budimir, Gideon Binfor, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Leon Sakac, Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Miha Leskovar, Dominik Ettl - Gregor Furek, Lukas Andreas Robier



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Rayen Ficzko, Florian Lenz, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic



Trainer: Elvedin Dzinic

by ReD

Foto: SV Frohnleiten/Facebook

