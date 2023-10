Strass seit fünf Spielen ohne Sieg - Pachern holt drei Punkte

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:06

Mit 0:2 verlor SV Strass am vergangenen Freitag zu Hause gegen SV Pachern. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pachern wurde der Favoritenrolle gerecht. Nach der Niederlage gegen Unterpremstätten zeigte das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros eine gute Reaktion und holte die drei Punkte.

Geburtstagskind traf zur Führung

Nach einer Viertelstunde hatte Paul Jury die erste gute Möglichkeit im Spiel, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen, Klemens Grabler brachte die Gäste an seinem Geburtstag in der 30. Minute in Front und machte sich somit selbst das schönste Geschenk. Das Tor resultirte aus einem starken Angriff über die rechte Angriffseite der Gäste.

Beide Teams hatten ihre Gelegenheiten, es fielen jedoch keine weiteren Tore. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SV Pachern einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Juniorenspieler erzielt den Endstand

Strass kam stark aus der Kabine und versuchte nun den Vizemeister unter Druck zu setzen. In der 80.Minute wurde der junge Florian Fladerer eingewechselt und er brauchte nur zwei Minuten um sein Tor zu machen. Fladerer war zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Pachern nach einem Solollauf verantwortlich (82.). Kurz vor Abpfiff hatte er eine weitere Chance, die er aber nicht nutzen konnte. Am Schluss gewann SV Pachern gegen Strass.

So steht es um Strass und Pachern

Trotz der Niederlage belegt SV Strass weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die neun erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Strass momentan problematisch. Man taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Trainer Elvedin Dzinic wird in den nächsten Tagen seine Mannschaft wieder aufrichten müssen.

Der Sieg über Strass, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Pachern von Höherem träumen. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Pachern. Die letzten Resultate von Pachern konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft SV Strass auf USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, SV Pachern spielt tags zuvor gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"Besonders Lob gilt unserem jungen Keeper Sandor Bischof, der heute den erkrankten Stammkeeper Pfripfl hervorragend vertreten hat. Es war aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, wir hatten ja auch noch einen Stangenschuss und es war auch von unserer Defensive ein gutes Spiel!"

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Marvin Kargl, Doris Kelenc, Miha Leskovar, Dominik Ettl, Paul Lausegger - Gregor Furek, Lukas Andreas Robier



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Leon Sakac, Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Florian Lenz, Nermin Sijamhodzic



Trainer: Elvedin Dzinic

SV SMB Pachern: Sandor Bischof - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Dominik Tagger, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury, Manuel Sidar



Ersatzspieler: Pascal Duller, Felix Müller, Philipp Kasch, Florian Fladerer, Bilal Hamzic, Martin Ulmer



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Pachern, 0:2 (0:1)

82 Florian Fladerer 0:2

30 Klemens Grabler 0:1

