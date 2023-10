TuS Rein stoppt Talfahrt und feiert Kantersieg gegen Bärnbach

Details Samstag, 07. Oktober 2023 11:25

Ein Duell mit besonderer Brisanz wurde bei der Begegnung TuS Installationen Beranek Rein gegen ATUS Sadiki Bau Bärnbach erwartet. Rein-Coach Marcelo Zeiner war zuvor bei Bärnbach engagiert und Bärnbach-Trainer Markus schwang zuletzt bei Rein das Trainerzepter. Scheinbar hatte sich Zeiner besser auf den Gegner eingestellt, den sein Team gewnn am Ende mit 5:0.

Der TUS Rein feiert einen fulminanten Kantersieg

Dominante Reiner

Vom Start weg übernahm das Heimteam das Kommando. Rein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Stoimaier traf in der vierten Minute vom Elfmeterpunkt zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Daniel Krenn den Vorsprung von TuS Rein. In der 18. Minute gingen die Wogen hoch - ein vermeintlicher Handselfmeter für die Gastgeber wurde nicht gegeben.

Handspiel von Bärnbach, Schiedsrichter Paier steht knapp daneben deutet aber an weiterspielen. VAR würde auf Elfmeter entscheiden stoi, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philipp Gerhard Pachoinig in der 28. Minute. Nach einer sensationellen ersten Halbzeit der Reiner ging esmit einem deutlichen Rückstand für den ATUS Bärnbach in die Halbzeitpause. Auch im zweiten Durchgang waren die Hausherren spielbestimmend. In der 62. Minute legte Stoimaier zum 4:0 zugunsten von TuS Installationen Beranek Rein nach - der Assist stammte von Philipp Pachoinig. Auch beim 5:0 durch Krenn (66.) fungierte Pachoinig als Vorlagengeber. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem TuS Rein bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei ergatterten Zähler hatten für TuS Installationen Beranek Rein das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. TuS Rein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte TuS Installationen Beranek Rein endlich wieder einmal drei Punkte.

Blutjunge Bärnbacher Truppe

Die Luft wird dünner für ATUS Bärnbach: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 27 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Bärnbach musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ATUS Bärnbach insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Bärnbach nach unten durchgereicht.

Defensiv läuft es bei beiden Mannschaften in dieser Spielzeit noch nicht rund. Sowohl TuS Rein (26) als auch ATUS Bärnbach (27) kassieren zu viele Gegentore. Das jetzige Spiel war in dieser Hinsicht eine wohltuende Ausnahme für TuS Installationen Beranek Rein.

TuS Rein tritt kommenden Freitag, um 18:45 Uhr, bei USV Hoome Mooskirchen an. Einen Tag später empfängt Bärnbach SC PORR Unterpremstätten.

Stimmen zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Rein:

zum Spiel...

"Die Jungs haben sich diesen Erfolg in den letzten Wochen durch harte und konzentrierte Arbeit verdient. Wie sie in jedem Training voll mitziehen ist phänomenal, das ist der Schlüssel um aus der aktuellen Situation gestärkt herauszutreten. Gegen Bärnbach hat dann vieles ineinander gegriffen und wir konnten uns verdient mit dem Sieg belohnen. Jetzt heißt es die richtigen Schlüsse ziehen und diesen Schwung mitnehmen, dann können wir hoffentlich bald Abstand zu den hinteren Rängen gewinnen.

zum Ex-Verein..

"Ich hoffe sehr, dass Bärnbach die aktuell schwierige Situation übersteht, ich drücke meinen Freunden vom Ex-Verein weiterhin die Daumen!“,

Markus Edler, Trainer Bärnbach:

zur derzeitigen Situation in Bärnbach...

"Wir haben es derzeit sehr schwer. Wir haben einen kleinen Kader und zusätzlich noch viele Verletzte. Unser Kader ist gespickt mit vielen sehr jungen Spielern. Diese brauchen noch Zeit, sich in der Liga einzufinden. Gestern hat ein 15jähriger Eigenbauspieler (Fabian Haller) sein Debüt in der Startelf gefeiert. Seine Leistung war sehr gut."

zum Spiel....

"Der Spielverlauf war ein wenig unglücklich, wir sind durch einen harten Elfmeter in Rückstand gelangt. Am Anfang hat die Zuordnung nicht gepasst, dies ist unserer Situation geschuldet. Rein hat das sehr ausgenutzt und gleich darauf das 2:0 gemacht. Wir waren nach vorne bemüht, durch viele Standardsituation gefährlich - leider den Ball nicht ins Tor gebracht. Nichtsdestotrotz war der Sieg der Reiner verdient, sie haben ebenfalls viele Möglichkeiten gehabt und diese auch genützt."

Oberliga Mitte: TuS Installationen Beranek Rein – ATUS Bärnbach, 5:0 (3:0)

66 Daniel Krenn 5:0

62 Michael Stoimaier 4:0

28 Philipp Gerhard Pachoinig 3:0

14 Daniel Krenn 2:0

4 Michael Stoimaier 1:0

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Ziga Zivko, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Patrick Moisenbichler - Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Dominik Strommer, Marco Valtingoier, Christopher Jantscher, Valentin Strommer, Rauscher Paul



Trainer: Mag. Marcelo Zeiner

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Stefan Ochensberger, Lukas Rabitsch - Sebastian Pauritsch, Fabian Haller, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger



Ersatzspieler: Martin Scherz, Jakob Nußbacher, Robert Elias Hintermüller, Florian Kanner, Paul Kollegger



Trainer: Mag. Markus Edler

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

