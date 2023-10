USV Gabersdorf zwingt SC Unterpremstätten auswärts in die Knie

Details Samstag, 07. Oktober 2023 15:22

Die gute Serie von SC Unterpremstätten seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen USV Gabersdorf mit 0:1 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Gabersdorf beugen mussten. Der Gast kommt mittlerweile in Form.

Koren als der Goldtorschütze

Nach einer knappen Viertelstunde trafen die Gäste nach einem Corner die Querlatte. Nun verzweifelte die SCU Offensive an Keeper Andreas Steirer. Minas Koren brachte die Gäste in der 35. Minute per Kopf in Front. Beide Teams hatten weitere Chancen, es fiel jedoch kein Tor weiteres Tor.

Nächste Chance über Allhasan und Rupprecht, aber der Schluusmann ist auf dem Posten Rene Grafoner, Ticker-Reporter

Beim Gang in die Kabine führte der Gast mit 1:0.

Am Ende machte Unterpremstätten auf und Gabersdorf konterte

Ball Eroberung im Mittelfeld. Philipp Pager nimmt sich ein Herz, er zieht aus 30 Meter ab. Der Tormann ist ein Wahnsinn. Auch den fischt er aus der Ecke. Eckball. Rene Grafoner, Ticker-Reporter

Am Ende reichte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

So steht es um Unterpremstätten umd Gabersdorf

Der Patzer von Unterpremstätten zog im Klassement Folgen nach sich - Frohnleiten führt nun die Tabelle an. Mit beeindruckenden 21 Treffern stellt SC PORR Unterpremstätten den besten Angriff der Oberliga Mitte, allerdings fand USV Gabersdorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Bei Gabersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). USV Fliesen Klampfer Gabersdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. USV Gabersdorf verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Gabersdorf zu besiegen.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist SC Unterpremstätten zu ATUS Bärnbach, am gleichen Tag begrüßt USV Fliesen Klampfer Gabersdorf SV Strass vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Zürngast - Trainer Gabersdorf

"Wir waren ersatzgeschwächt. Wir standen gut in der Abwehr, hatten unsere Chancen und haben drei Punkte geholt. In der Schlussphase hätten wir endgültig nach unseren Kontern den Deckel drauf machen können."

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Valentin Kasalo, Nikolaus Steiner, Moritz Sakl, Tobias Kirchberger, Dominic Summer, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler (K), Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob - Minas Koren, Konstantin Satzer



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Mag. Wolfgang Zürngast, Christoph Koinegg, Jan Wolf, Paul Lechner



Trainer: Wolfgang Zürngast Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 0:1 (0:1)

35 Minas Koren 0:1

