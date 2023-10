SV Gleinstätten überholt Pachern in der Tabelle - 2:1 in der Nachspielzeit

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 22:30

Ein Tor in der Nachspielzeit machte den Unterschied in der Begegnung von SV Pachern und SVU Tondach Gleinstätten, die mit 1:2 endete. Im Walter Niederkofler Stadion in Pachern brachte ein intensives und hart umkämpftes Sechs-Punkte-Spiel zwei hochmotivierte Teams auf den Rasen und es ging um nicht weniger als die oberen Plätze in der Tabelle.

Tiefer Boden und eine Führung für Pachern durch Jury

Die Ausgangsposition in diesem Spiel war spannend: Pachern belegte vor dem Spiel den 4. Platz in der Oberliga Mitte mit 21 Punkten, während Gleinstätten auf dem 5. Platz mit 19 Punkten lag.

Das Spiel begann, und von Anfang an war es ein Kampf auf dem Rasen. Der Boden war tief und schwer zu bespielen, was sich auf das Spiel auswirkte. In den ersten Minuten gab es einige knappe Szenen, darunter einen Freistoß von Kasch, der knapp am Tor vorbeiging.

Die Führung für Pachern kam in der 22. Minute, als Paul Jury eine Flanke von der linken Seite perfekt verwertete und den Ball sehenswert ins Kreuzeck schoss. Die Führung war durchwegs verdient, da Pachern mehr Spielanteile hatte, aber Gleinstätten hielt weiterhin stabil dagegen.

In der ersten Halbzeit gab es eine gelbe Karte für Grabler von Pachern, der am Trikot zog. Es wurde hart um jeden Meter gekämpft, jedoch nie unfair. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:0 für die Gastgeber.

In der 57.Minute kommt Zagar-Knez aufs Feld und dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann und Gleinstätten setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die erste große Chance hatte trotzdem das Team von Trainer Innerhofer-Ambros.

Fuchs zieht aus zwanzig Metern ab, der erste gefährliche Schuss nach der Pause, der Ball pfeift am Tor vorbei Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 57.Minute wechselte Gleinstätten Tadej Zagar-Knez ein und das sollte letztlich spielentscheidend sein. Es ging flott hin und her. Die Heimmanschaft suchte die Vorentscheidung - die Gäste wollten den Ausgleich. In der 68. Minute gelang es ihnen schließlich, als Zagar-Knez aus der Distanz abzog und den Ball flach im Tor zum 1:1 versenkte.

Eine Prognose abzugeben, wer hier gewinnt ist schwierig. Beide Teams wollen weiterhin die drei Punkte und das Spiel hat merklich an Tempo gewonnen Florian Kober, Ticker-Reporter

Das Spiel blieb hart umkämpft und beide Mannschaften hatten Chancen, aber es dauerte bis zur Nachspielzeit, bis die Entscheidung fiel. Ein Freistoß von Zagar-Knez aus 20 Metern flog ins Tor von Pachern und Gleinstätten sicherte sich den Sieg mit 2:1.

Insgesamt war es ein spannendes Spiel, das zeigte, wie hart umkämpft die oberen Plätze in der Tabelle der Oberliga Mitte sind. Die etwa 200 Besucher im Stadion wurden Zeugen eines dramatischen Schlussakkords, der am Ende Gleinstätten als Sieger hervorbrachte. In der Schlussphase wurde der Pachern-Trainer noch mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt.

Das Spiel endete mit 1:2 zugunsten von SVU Tondach Gleinstätten, was ihnen drei wichtige Punkte und eine verbesserte Position in der Tabelle einbrachte. Pachern hingegen verpasste die Gelegenheit, sich weiter in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Pachern den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SVU Tondach Gleinstätten machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gästen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

SV Pachern tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:00 Uhr, bei SK Fliesen Garber Werndorf an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt SV Gleinstätten USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimmen zum Spiel

Oliver Weitzer - Kapitän SV Pachern

"Es war ein sehr umkämpftes Spiel, das durch einen Freistoß entschieden wurde. Müssen wir so hinnehmen, das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können - Gratulation an Gleinstätten."

Patrick Haider - Keeper Gleinstätten

" Wir sind gut in das Spiel gestartet, konnten auch fußballerisch diesmal mehr zeigen. Die Partie war kampfbetont, der Platz war tief. Pachern ist durch eine schöne Aktion in Führung gegangen. Wir blieben ruhig und die Wechselspieler haben am Ende den Unterschied gemacht hat. Irgendwie wirkten wir in der Schlussphase fitter und das war dann wohl der Unterschied."

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Peter Schmidjell, Marco Foda - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Sami Ribo, Hillary Chisom Umedi, Bilal Hamzic, Martin Ulmer, Kevin Masser



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Adrijan Sac, Leon Koller, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Antonio Paunescu, Peter Puster, Felix Kager, Alessandro Paunescu - Lukas Pichler



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Uwayemi Emwenghare, Tadej Zagar-Knez, Gabriel Martin Katzbeck, Destiny Afiangbosa Ekhae



Trainer: Patrick Haider Bericht und Fotos Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – SVU Tondach Gleinstätten, 1:2 (1:0)

91 Tadej Zagar-Knez 1:2

69 Tadej Zagar-Knez 1:1

22 Paul Jury 1:0

