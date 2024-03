Nach glücklichem Sieg über Gratkorn krallt sich Frohnleiten die Tabellenführung

Details Freitag, 15. März 2024 23:24

In einem typischen Auftaktspiel mit wenig Höhepunkten trug der SV Frohnleiten einen knappen 1:0-Erfolg gegen FC Gratkorn davon. Am Ende hatten die Gäste großes Glück: Gratkorn traf in der Nachspielzeit dreimal hintereinander nur das Aluminium. Die Wolf-Truppe lacht jetzt von der Tabellenspitze.

Der SV Frohnleiten ist jetzt Tabellenführer und genießt die Momentaufnahme.

Unattraktive erste Spielhälfte endet torlos

Nach einem unspektakulären ersten Spielabschnitt ging es nach dem Halbzeitpfiff torlos in die Kabinen. In der zweiten Hälfte wurde die Partie für die 400 Besucher ein wenig anschaulicher. Frohnleiten versuchte den Spielaufbau der Gratkorner früher zu stören und mehr auf die zweiten Bälle zu gehen. So kamen dann wenigstens vereinzelt Spielszenen zustande.

In Minute 51 sorgte Jonas Rainer mit einem Drehschuss aus 25 Metern für die 1:0-Führung der Gäste. In der Nachspielzeit hatte Frohnleiten großes Glück. Bei einer Großchance trafen die Gratkorner aus zwei Metern Entfernung nur die Stange, auch der Nachschuss knallte ans Aluminium. Aus dieser Aktion entstand ein Elfmeter. Gratkorn-Kapitän Kian Kadkhodaei übernahm Verantwortung und führte den Strafstoß aus - und auch dieser ging nur an die Stange. Jetzt pfiff der Unparteiische ab und die drei Auswärtspunkte für Frohnleiten waren besiegelt.

Kian Kadkhodaeis Elfmeter in der Nachspielzeit klatschte an die Stange

So steht es um die Teams

Der FC Gratkorn hat zweifelsohne Probleme mit der Defensive. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus 14 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Gratkorn musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Raiffeisen Gratkorn insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach dem Dreier gegen FC Gratkorn führt SV Frohnleiten das Feld der Oberliga Mitte an. Mit nur zwölf Gegentoren stellt Frohnleiten die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute SV Frohnleiten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV MM Frohnleiten neun Siege, drei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Frohnleiten wandert mit nun 30 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Gratkorn gegenwärtig trist aussieht.

Am Freitag muss FC Raiffeisen Gratkorn bei SV Strass ran, zeitgleich wird SV MM Frohnleiten von SV Pachern in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Der erwartet schwere Auftakt gegen Gratkorn. Dieser Gegner liegt uns gar nicht. Wir haben mit einem nicht guten Spiel einen nicht schönen Auswärtssieg gemacht. Trotzdem haben wir uns die Tabellenführung geschnappt - auch wenn das nur eine Momentaufnahme ist."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV MM Frohnleiten, 0:1 (0:0)

51 Jonas Rainer 0:1

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Adnan Hajdarevic, Kian Kadkhodaei (K), Stefan Moll, David Lugonjic, Michael Pressl, Oliver Egger, Rok Straus, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Nico Mayer, Tim Jelenko, Mergim Krasniqi, Gideon Binfor, Adnan Devedzic



Trainer: Paul Hegarty

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Florian Wurzinger (K), Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic, Noah Friedl -



Ersatzspieler: Dominik Egger, Lukas Budimir, Dominik Traxler, Philipp Puregger, Matteo Kraxner, Rene Tippl



Trainer: Patrick Wolf by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos und SV Frohnleiten

