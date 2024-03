Gössendorf holt am Ende einen Punkt gegen Pachern - 0:1 nach 23 Sekunden!

Details Samstag, 16. März 2024 00:32

SV Gössendorf und SV Pachern teilten sich am Freitagabend die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Gössendorf mitnichten. Gössendorf kam gegen Pachern zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte die Hofer- Elf bei SV Pachern einen damals überraschenden 2:0-Sieg eingefahren. Diesmal führte der Gast bereits knapp nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Vonic.

Es war Derbyzeit in Gössendorf

Schnelle Führung nach 23 Sekunden - Anschlusstreffer kurz vor der Pause

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pachern bereits in Front. Sebastian Skaper markierte in der ersten Minute die Führung - um genau zu sein waren es 23 Sekunden, ehe der Pachener die vollkommen verdutzte Abwehr der Heimmanschaft überwand. Überhaupt schienen die Gäste aktiver aus der Winterpause gekommen zu sein und beherrschten diese Anfangsphase komplett.

Bereits in der 14. Minute erhöhte Christoph Fuchs den Vorsprung der Gäste per Foulelfmeter auf 2:0. Die Pachener Elf spielte ihren Matchplan souverän herunter und sah jetzt schon wie der sichere Sieger aus.

Die Heimelf erholt sich nur schwer vom Anfangschock. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Jakob Urlep auf Seiten von SV Gössendorf das 1:2 (44.) mit einem Sonntagsschuss aus über dreißig Metern. Zur Pause wusste SV Pachern eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ausgleich und Endstand zum 2:2 nach der Pause

Marko Stojadinovic ließ sich in der 73. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Gestocher im Strafraum zum 2:2 für Gössendorf. Der eingewechselte Martin Kolb hatte dann wenige Minuten danach das 3:2 auf dem Fuß, Pripfl klärte den Ball jedoch und hielt das Unentschieden fest.

Pachern wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als SV Gössendorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte. Pachern hatte in diesem Spiel zahlreiche Chancen vergeben, der Gastgeber eine tolle Moral bewiesen und so holte man in dieser Saison vier Punkte gegen die Gäste.

Stimmen zum Spiel

Alex Köhler - Sportlicher Leiter Gössendorf

„Wenn man nach zwölf Minuten im Derby 0:2 hinten liegt, dann braucht man schon riesigen Charakter um noch was zu holen und den haben wir heute definitiv gezeigt. Aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit ist das Unentschieden mehr als verdient.“

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Ein großes Lob an mein Team - wir waren die klar bessere Mannschaft. Durch individuelle Fehler haben wir zwei Punkte gelassen - nächste Woche erwartet uns eh ein schwerer Gegner mit dem Tabellenführer. Das Ergebnis passt nicht zum Spielverlauf - aber die Leistung war trotzdem toll!"

So geht es nächste Woche weiter - so steht es um die beiden Teams

Gössendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Die Gastgeber verbuchten insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. SV Gössendorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Pachern nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Acht Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Pachern derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von SV Pachern konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Freitag reist Gössendorf zu USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, zeitgleich empfängt Pachern den SV MM Frohnleiten.

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler, Marko Stojadinovic, Amer Habibovic, Dominik Degen, David Julian Slavec, David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic, Jakob Urlep (K), Julian Selmeister, Sascha-Martin Fischl



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Philipp Economou, Sandro Wolf, Marco Langer



Trainer: Daniel Hofer

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Manuel Sidar, Martin Ulmer - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Felix Müller, Sami Ribo, Christian Czerny, Lukas Matasovic, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SV Pachern, 2:2 (1:2)

73 Marko Stojadinovic 2:2

44 Jakob Urlep 1:2

14 Christoph Fuchs 0:2

1 Sebastian Skaper 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.