Mijoc trifft kurz vor dem Abpfiff – Strass siegt und der SCU fährt ohne Punkte heim

Details Samstag, 16. März 2024 19:07

Am Freitag begrüßte Strass den Aufsteiger SC Unterpremstätten. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten von SV Strass aus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Unterpremstätten gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SC PORR Unterpremstätten der Favoritenrolle nicht gerecht wurde - man erzielte einfach keine Treffer in dieser Begegnung. Im Hinspiel hatte der Aufsteiger Strass in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Man feierte die drei Punkte nach einer couragierten Leistung gegen den starken Aufsteiger aus Premstätten

Beide Teams zeigten eine disziplinierte Leistung

Beide Teams neutralisierten sich weitgehendst auf dem Platz. Immer wieder blitzten bei beiden Teams gute Kombinationen auf - es blieb jedoch über weite Strecken der Begegnung chancenarm.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die knapp 300 Zuschauern sehnten sich nach mehr Aktionen in den Strafräumen.

Der Gast forderte die Abwehr des SV Strass in der Folge weiterhin und drückte auf die Führung. Von Minute zu Minute hatte sich die Abwehr rund um Kapitän Preschern jedoch mehr auf die Angriffe eingestellt und man hielt mit Fleiß und ein wenig Spielglück die Null.

Umjubelter Siegtreffer in der Schlußphase

Ein später Treffer von Matej Mijoc, der in der Schlussphase erfolgreich war (88.), bedeutete die Führung für den SV Strass. Das Tor entstand nach einem Standard, ausgeführt von Doris Kelenc. Matej Mijoc war vor Ort und versenkte den Ball im Netz.

Letzten Endes holte Strass gegen Unterpremstätten drei Zähler, mit denen das Team nicht unbedingt gerechnet hatte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Strass muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der Gastgeber aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwölf ein. Mit nur 14 Treffern stellt Strass den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. SV Strass bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Sicherlich ist das Ergebnis für SC PORR Unterpremstätten nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang und spielt als Aufsteiger eine tolle Saiosn. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Unterpremstätten allerdings deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist SC Unterpremstätten in diesem Ranking auf.

Strass möchte weiter auf der Erfolgswelle reiten und am kommenden Freitag (19:00) gegen FC Raiffeisen Gratkorn die gute Form unterstreichen. Für SC PORR Unterpremstätten geht es am kommenden Sonntag bei FC Diesel Kino Großklein weiter.

Stimmen zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter Premstätten

"Wenn man als Mannschaft mit klar mehr Spielanteilen kurz vor Schluss das 0:1 bekommt, ist das bitter.

Ich kann unserer Mannschaft nichts vorwerfen, abhaken und weiter gehts!"

Thomas Preschern - Kapitän Strass

"Die Schlussphase wurde nochmals spannend, da Unterpremstätten versuchte den Ausgleich zu erzielen.

Es war ein hart erkämpfter Sieg in einem chancenarmen Spiel!"

SV Straß: Christoph Kübek - Thomas Preschern (K), Rayen Ficzko, Petar Miokovic, Matej Mijoc - Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Martin Maloca, Dominik Ettl, Luka Salamun - Domagoj Beslic



Ersatzspieler: Elvedin Dzinic, Elias Jarz, Doris Kelenc, Nermin Sijamhodzic



Trainer: Elvedin Dzinic

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Stefan Kirchberger, Stefan Kaier (K), Alhassan Ahmed, Ammar Parlic, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Roland Hartmann



Ersatzspieler: Marco Daniel, Cedric Ulrich, Moritz Sakl, Felix Carstensen, Dominic Summer, Behxhet Govori



Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Strass – SC PORR Unterpremstätten, 1:0 (0:0)

88 Matej Mijoc 1:0

Details

