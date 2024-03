Hausegger Doppelpack: Bärnbach entführt drei Punkte aus Gleinstätten

Details Samstag, 16. März 2024 21:21

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von ATUS Bärnbach. Die Gäste setzten sich mit einem 2:1 gegen SVU Tondach Gleinstätten durch. Gegen Bärnbach setzte es für SV Gleinstätten eine ungeahnte Pleite.

Der ATUS Bärnbach macht wichtige Punkte im Abstiegskampf gut

Fünf Stammspieler fehlten bei Gleinstätten

Ein Rumpfteam musste Gleinstätten-Coach Patrick Haider aufs Feld schicken, die fünf Leistungsträger Florian Weber, Gabriel Katzbeck, Alessandro Paunescu, Julian Lamprecht und Aldo Llambi fielen verletzungsbedingt aus. Dementsprechend unsicher traten die Hausherren auch auf, das Spiel von Gleinstätten war von vielen Fehlpässen und leichfertigen Ballverlusten geprägt.

Auf der Gegenseite bewiesen die Gäste viel Kampfgeist und bestachen durch Effizienz vor dem Tor. Patrick Hausegger brachte die Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 31. und 40. Minute vollstreckte. Somit war es der ATUS Bärnbach, der zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Patrick Hausegger mit dem Doppelpack

Im zweiten Durchgang traten die Gastgeber ein wenig mutiger und bestimmter auf und versuchten nun das Ruder an sich zu reißen. Antonio Paunescu verkürzte für SVU Tondach Gleinstätten in der 53. Minute auf 1:2.Er traf nach einem Foulelfmeter. Die restliche Spielzeit drückte Gleinstätten gehörig auf die Tube, schnürte Bärnbach in der eigenen Hälfte ein - der Ball wollte aber nicht mehr über die Linie.

Gegen Ende der Partie wurde es noch ein wenig hektisch. Der Bärnbacher Florian Trost wurde in der 82. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Gleinstätten schaffte es aber nicht, aus der numerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen und schlussendlich die Partie noch zu drehen. Sie endete mit einem 2:1 Auswärtssieg für den ATUS Bärnbach.

So steht es um die Teams

Trotz der Schlappe behält Gleinstätten den sechsten Tabellenplatz bei. SVU Tondach Gleinstätten verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

ATUS Bärnbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Bärnbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 34 Gegentoren stellt ATUS Bärnbach die schlechteste Abwehr der Liga. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Bärnbach derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für ATUS Bärnbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Gleinstätten tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Hoome Mooskirchen an. Einen Tag später empfängt Bärnbach SK Fliesen Garber Werndorf.

Statements:

Patrick Haider, Trainer Gleinstätten:

"Wir waren über 90 Minuten klar überlegen. Im letzten Drittel fehlt es noch ein wenig. Bärnbach hat aus zwei Kontern zwei Tore gemacht. So eine Niederlage tut extrem weh!"

Markus Edler, Trainer Bärnbach:

"Kämpferisch eine top Leistung. Wir haben in der ersten Halbzeit quasi keine Torchance zugelassen und sind durch zwei Tore von Hausegger verdient in Führung gegangen. Zweite Halbzeit wurde es aufgrund des Anschlusstreffers etwas hektischer. Wir haben es aber noch über die Zeit gebracht."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – ATUS Bärnbach, 1:2 (0:2)

53 Antonio Paunescu 1:2

40 Patrick Hausegger 0:2

31 Patrick Hausegger 0:1

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Fabian Insupp - Leon Koller, Destiny Afiangbosa Ekhae, Philipp Mally, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Antonio Paunescu, Manuel Hödl, Peter Puster - Tomislav Kemfelja, Lukas Pichler



Ersatzspieler: Enej Ornik, Uwayemi Emwenghare, Felix Kager



Trainer: Patrick Haider

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Irlind Mehmeti, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Patrick Hausegger



Ersatzspieler: Elias Deutschmann, Lukas Deutschl, Elias Amreich, Fabian Haller, Florian Kanner, Michael Murg



Trainer: Mag. Markus Edler

by René Dretnik

Foto: ATUS Bärnbach

