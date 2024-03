3:0 nach 34 Minuten - Rein besiegt Rebenland mit 4:2

Details Montag, 25. März 2024 15:30

Durch ein 4:2 holte sich TuS Installationen Beranek Rein in der Partie gegen SU Rebenland drei Punkte. Obwohl die Hausherren bereits nach 30 Minuten mit 3:0 führten, wurde es bis zum Ende spannend - die Gäste gaben sich nicht auf und kamen bis auf ein Tor heran. Ein Elfmeter brachte dann die Entscheidung.

Der TUS Rein feiert einen 4:2 Heimerfolg gegen eine starke SU Rebenland

Doppelpack von Michael Stoimaier

Die Heimmannschaft ging durch Michael Stoimaier in der achten Minute in Führung. Nach einem weiten Pass, der ein wenig abgerissen aussah stand der Stürmer goldrichtig und drückte den Ball über die Linie. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Michael Kohlbacher den Vorsprung von TuS Rein. Sein Freistoß ging durch die Mauer - Rebenland-Goalie Aljaz Pungartnik war chancenlos. Mit dem 3:0 von Florian Steinscherer für TuS Installationen Beranek Rein war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Der Torschütze nützte einen Fehler im Aufbauspiel der Gegner gnadenlos aus und versenkte die Kugel im Kasten.

Jetzt reagierte Rebenland-Coach Michael Sammer-Wogg und brachte zwei frische Kräfte. (Junior für Manuel Prisching und Nejc Gabrsek für Sascha Pressnitz) Ein Goldgriff, wie sich später herausstellte, denn wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Nejc Gabrsek mit dem 1:3 für SU Rebenland zur Stelle (42.). Mit der Führung für TuS Rein ging es in die Halbzeitpause.

Traumfreistoß von Zan Horvat

Im zweiten Durchgang versuchte Rebenland alles, um das Spiel noch zu drehen. Zan Horvat war es, der einen Freistoß in der 61. Minute im Kreuzeck im Tor von TuS Installationen Beranek Rein unterbrachte. Ein, aus Sicht der Gäste fragwürdiger Strafstoß brachte dann die Entscheidung. Stoimaier traf vom Elfmeterpunkt und stellte das 4:2 sicher. In der 80. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Schlussendlich verbuchte TuS Installationen Beranek Rein gegen Rebenland einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die Teams

Bei TuS Rein präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). TuS Installationen Beranek Rein macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. TuS Rein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. TuS Installationen Beranek Rein befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SU Rebenland. Man kassierte bereits 35 Tore gegen sich. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass Rebenland weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SU Rebenland alles andere als positiv. Nur einmal ging Rebenland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

TuS Rein stellt sich am Donnerstag (19:00 Uhr) bei SVU Tondach Gleinstätten vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SU Rebenland SC PORR Unterpremstätten.

Stimmen zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Rein:

"Die ersten 35min waren wir sehr griffig und dominant, mit den klugen Wechseln des Gegners und der damit einhergehenden Systemumstellung haben wir uns die letzten 10min vor der Halbzeit schwer getan, was dann leider in dem Gegentor gipfelte. Nach der Halbzeit kamen wir wieder besser zurecht, das 4-2 hat den Deckel draufgemacht. Es war klar zu erkennen, wieso Rebenland Mooskirchen schlagen konnte, eine wirklich gute Mannschaft mit der in der Rückrunde noch zu rechnen sein wird!"

Christian Stibler, Obmann Rebenland:

"Nach dem Super Auftaktspiel gegen Mooskirchen, waren wir sehr positiv gestimmt. WIr haben leider durch zwei Eigenfehler die Gegentore bekommen, haben aber nicht aufgesteckt. Ohne den fragwürdigen Elfmeter hätten wir uns ein Unentschieden verdient gehabt. Gratulation an Rein, die Gegner waren heute immer sehr gefährlich."

Oberliga Mitte: TuS Installationen Beranek Rein – SU Rebenland, 4:2 (3:1)

80 Michael Stoimaier 4:2

61 Zan Horvat 3:2

42 Nejc Gabrsek 3:1

34 Florian Steinscherer 3:0

12 Michael Kohlbacher 2:0

8 Michael Stoimaier 1:0

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Marko Mack, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Moritz Görgl, Christopher Jantscher, Fabian Glänzer, Patrick Moisenbichler, Deni Straus



Trainer: Mag. Marcelo Zeiner

SU Rebenland: Aljaz Pungartnik - Simon Sternad, Luka Vindis - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Martin Aldrian, Roland Weber, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren, Sascha Pressnitz



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Alexander Karl Strauß, Blaz Kocijan, Junior Nelson Tresore Nzogang, Alexander Pachernik, Nejc Gabrsek



Trainer: Michael Sammer-Wogg

by René Dretnik

Foto: TUS Rein/Facebook

