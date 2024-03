Überzeugender USV Mooskirchen gewinnt hoch bei SK Werndorf

Details Samstag, 30. März 2024 09:08

In einem aufregenden Spiel der Oberliga Mitte zwischen dem SK Fliesen Garber Werndorf und dem USV Hoome Mooskirchen zeigte sich von Beginn an, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Allerdings waren die Gäste um eine Nummer zu groß. Der Tabellenführer setzte sich am Ende klar mit 4:0 durch.

Ausgeglichene Anfangsphase

Der Start verlief flott, mit Chancen auf beiden Seiten, aber es war Felix Schmied vom USV Hoome Mooskirchen, der in der 18. Minute mit einem präzisen Weitschuss aus 20 Metern das 1:0 erzielte. Werndorf bemühte sich nach Kräften, einige Chancen zu kreieren, aber der Keeper David Lukas von Mooskirchen hielt seinen Kasten sauber. So endete die erste Halbzeit mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Gleich nach Wiederanpfiff wurde es turbulent: Ein Foulelfmeter für die Gäste, den Sebastian Knaus souverän zum 2:0 verwandelte (47. Minute). Nur neun Minuten später erhöhte Knaus mit einem schönen Treffer nach einer gelungenen Kombination mit Raphael Rotschedl auf 3:0. In der 67. Minute brachte Coach Walter Eccher frischen Wind ins Spiel, indem er Louis-Christo Sallfeldner und Sebastian Knaus durch Philipp Weinhandl und Daniel Resch ersetzte. Und Resch zeigte sofort Wirkung: Kaum fünf Minuten nach seiner Einwechslung netzte er zum 4:0 ein (76. Minute).

Die Schlussphase brachte noch zwei Topmöglichkeiten für Mooskirchen, aber am Ende blieb es beim hochverdienten Sieg für die Gäste.

So steht es um die Teams

SK Werndorf muss dringend an seiner Abwehrarbeit arbeiten, denn das Team kassiert im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage behält das Heimteam den siebten Tabellenplatz bei, während Mooskirchen mit einer starken Defensivleistung und einer effektiven Offensive weiterhin den ersten Tabellenplatz belegt.

Für Werndorf heißt es nun, die Taktik zu überdenken und sich auf das nächste Spiel gegen TuS Installationen Beranek Rein vorzubereiten, während Mooskirchen mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen SV Gössendorf geht.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war eine sehr gute und kompakte Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Gratulation an alle 17 Spieler. Das war der nächste Schritt, um den Tabellenplatz eins zu behaupten."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – USV Hoome Mooskirchen, 0:4 (0:1)

76 Daniel Resch 0:4

56 Sebastian Knaus 0:3

47 Sebastian Knaus 0:2

18 Felix Schmied 0:1

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Mario Fina, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Mario Sommer, Stefan Sperdin, Sergen Öztürk, Andreas Fischer, Nico Früstük



Trainer: Christoph Maurer

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Wolfgang Taucher, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Lukas Dengg - Pascal Wallner, Sebastian Knaus



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Daniel Resch, Philipp Weinhandl, Julian Eccher, Dominik Hartner, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher , BEd

by René Dretnik

Foto: USV Mooskirchen

