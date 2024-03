Schnellstart von Rupprecht reicht am Ende aus - Rebenland verliert gegen Premstätten

Details Samstag, 30. März 2024 12:26

SC Unterpremstätten trug gegen Rebenland einen knappen 1:0-Erfolg davon. Man sah eine über weite Phasen ausgeglichene Partie - der Gastgeber belohnte sich am Ende nicht. Das Hinspiel im Herbst hatte SC PORR Unterpremstätten für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Der Aufsteiger sammelt weiterhin fleißig Punkte in der Oberliga Mitte

Schneller Start - unglücklicher Beginn für Rebenland

SC Unterpremstätten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Rupprecht traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Nach einer Aktion über die Seite erreichte der Ball den Torschützen, der Keeper Pungartnik überlupfte.

Es entwickelte sich ein offenes Spiel - zwischendurch forderte die Heimmannschaft einen Elfmeter, den Schiedsrichter Omulec jedoch nicht gab. Rebenland kam zu weiteren Möglichkeiten, man scheiterte am eigenen Unvermögen oder am souveränen Keeper Lorber im Tor der Gäste. Die Neuhold Truppe stand stabil in der Abwehr und suchte im Umschaltspiel seine Möglichkeiten. Philipp Pager wurde verletzt ausgewechselt und das sollte später noch von Bedeutung werden.

Mit zehn Mann und viel Defensive verteidigte der SCU seine Führung

Rebenland wurde nun stärker und hatte starke Phasen. Mittlerweile hatte Premstätten noch zweimal gewechselt - es durfte kein weiteres mal gewechselt werden. Man hatte ja schon vor der Pause Alhassan Ahmed eingewechselt.

Ab der 75.Minute war der Gast vollends in die Defensive gedrängt - man spielte nur noch mit zehn Mann auf dem Feld, da man nicht mehr wechseln konnte.

Letztendlich gelang es Rebenland im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Unterpremstätten die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich. Für die Gastgeber war in diesem Spiel mehr möglich - es wäre auch verdient gewesen - kaufen kann man sich davon nichts.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

SU Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz 13. Wo bei Rebenland der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich SU Rebenland schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging Rebenland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC PORR Unterpremstätten setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SC Unterpremstätten zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

SU Rebenland tritt am kommenden Freitag bei SV Strass an, Unterpremstätten empfängt am selben Tag SVU Tondach Gleinstätten.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SC Unterpremstätten

"Wir haben es wie das österreichische Nationalteam gemacht und nach wenigen Sekunden getroffen. Unsere Mannschaft hat einen "schmutzigen Dreier" trotz Unterzahl eingefahren. Die Moral in unserem Team ist top!"

Aufstellungen SU Rebenland: Aljaz Pungartnik - Simon Sternad, Luka Vindis - Manuel Prisching, David Hrastnik (K), Martin Aldrian, Roland Weber, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren, Junior Nelson Tresore Nzogang



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Sascha Pressnitz, Alexander Karl Strauß, Simon Weiland, Blaz Kocijan, Alexander Pachernik



Trainer: Michael Sammer-Wogg

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Dominic Summer, Aleksander Domjanic, Roland Hartmann



Ersatzspieler: Marco Daniel, Cedric Ulrich, Ammar Parlic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Felix Carstensen



Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SC PORR Unterpremstätten, 0:1 (0:1)

1 Patrick Rupprecht 0:1

