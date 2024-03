FC Gratkorn weiterhin mit löchrigster Defensive der Oberliga Mitte - Pachern ist wieder voll im Titelkampf

Details Samstag, 30. März 2024 12:58

SV Pachern setzte sich standesgemäß gegen FC Raiffeisen Gratkorn mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Pachern keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Gratkorn einen Sieg davon. SV Pachern war im Hinspiel gegen Gratkorn in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Pachern holt in Gratkorn souverän drei Punkte und ist weiterhin in der Spitzengruppe der Oberliga Mitte

Gratkorn kommt gut ins Spiel - dann wacht Pachern auf

In der Anfangsphase legte der Gastgeber stark los und forderte Pachern. Es wurde auf beiden Seiten hart gekämpft, unfair wurde es jedoch nicht. Pachern hatte sich nun gefangen, erarbeite sich einige Chancen und es folgte das erwartete Tor zur Führung. Sebastian Skaper traf vor 150 Besuchern zum 1:0 (32.) - souverän schob der Torschütze die Kugel an Kevin Friedl vorbei.

Pachern baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Kian Kadkhodaei beförderte den Ball in der 39. Minute nach einem Corner ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 2:0. Die Gäste spielten nun überlegen weiter. Es waren der SV Pachern, der zur Pause eine sichere Führung inne hatte.

Pachern blieb offensiv nach der Pause

Mit dem 3:0 aus zwanzig Metern von Skaper für SV Pachern war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Trotzdem suchte der Gastgeber weiterhin sein Glück und konnte verkürzen. Michael Pressl schoss die Kugel aus zum 1:3 für FC Raiffeisen Gratkorn über die Linie (57.).

Manuel Sidar schraubte das Ergebnis nach einem einstudierten Eckball in der 65. Minute mit dem 4:1 für Pachern in die Höhe. Letztlich fuhr SV Pachern einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein bereits im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zu erwähnen ist noch, dass Schiedsrichter Lukas Reiger mit einer einzigen gelben Karte auskam.

So steht es um Gratkorn und Pachern - so geht es demnächst weiter

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Gratkorn. Die mittlerweile 38 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit lediglich zehn Zählern aus 16 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Gratkorn musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von FC Gratkorn hält an. Insgesamt kassierte Gratkorn nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Mit dem souveränen Sieg festigte Pachern die vierte Tabellenposition. Die Saison verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Pachern ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für FC Gratkorn ist FC Großklein (Freitag, 19:00 Uhr). SV Pachern misst sich am selben Tag mit USV Gabersdorf (19:30 Uhr).

Bericht Florian Kober

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer Ambros - Trainer Pachern

"Mit diesem Sieg habe ich persönlich den "Fluch Gratkorn" besiegt - ich habe dort echt noch nie gewonnen. Jetzt wartet ein richtig harter Brocken auf uns - wir wollen weiterhin Punkte machen!"

Aufstellungen: FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Adnan Hajdarevic, Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Tim Jelenko, Mergim Krasniqi, Rok Straus, Max Zettler, Gideon Binfor, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Stefan Moll, Michael Pressl, Daniel Druckeschitz, Anes Halitovic, Adnan Devedzic



Trainer: Paul Hegarty

SV SMB Pachern: Sandor Bischof, Oliver Weitzer (K), Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro



Ersatzspieler: Marc Reisacher, Felix Müller, Philipp Kasch, Sami Ribo, Christian Czerny, Lukas Matasovic



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Pachern, 1:4 (0:2)

65 Manuel Sidar 1:4

57 Michael Pressl 1:3

54 Sebastian Skaper 0:3

39 Eigentor durch Kian Kadkhodaei 0:2

32 Sebastian Skaper 0:1

