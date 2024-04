Pachern verliert Spitzenspiel bei USV Gabersdorf - Gastgeber hatte am Ende alles im Griff

Details Samstag, 06. April 2024 22:25

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen USV Gabersdorf und Pachern an diesem 17. Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel wurde Gabersdorf in Pachern mit 0:4 abgeschossen.

Gabersdorf zeigte den Gästen am Freitagabend die Grenzen auf - Pachern steht zusammen und hofft auf die Rückkehr einiger Spieler

Vor der Pause waren die großen Möglichkeiten Mangelware

Die Gäste kamen ersatzgeschwächt zu diesem Spitzenspield der Oberliga Mitte. Die Gastgeber mussten ohne ihren Trainer antreten, der aus gesundheitlichen Gründen nicht auf der Bank saß.

Beide Teams tasteten sich zunächst einmal ab, wie man so schön sagt. Es gab kleinere Gelegenheiten auf beiden Seiten - die großen Aktionen in den Strafräumen fehlten jedoch von beiden Teams.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen als Schiedsrichter Grasser nach einer fairen ersten Halbzeit zur Pause pfiff.

Federer macht am Ende alles klar - die Punkte bleiben in Gabersdorf

Der Gast ging optmistisch in den zweiten Durchgang, jedoch zeigte sich die Klasse der Gastgeber dann nach einer knappen Stunde. Man erkämpfte sich den Ball und war binnen Sekunden vor dem gegnerischen Tor und so kam es wie es die 150 Fans erhofft hatten: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf ging durch Markus Schuster in der 58. Minute in Führung.

Pachern stellte nun um, drückte auf den Ausgleich und erzielte diesen auch. Michael Wernig ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV Pachern. Die Freude hielt nicht lange an, denn der Gastgeber zeigte warum er in der Saison so erfolgreich ist - man läßt sich auf dem Feld nur selten aus der Ruhe bringen.

Philipp Federer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von USV Gabersdorf über die Linie (72.). Nun übernahm der Gastgeber komplett das Kommando, kam zu weiteren gefährlichen Möglichkeiten. Zwar konnte der Gast bis zum Siegtreffer der Heimmannschaft aktiv das Spiel mitgestalten, jedoch ist festzustellen, dass der Sieg des Tabellenfünften absolut gerechtfertigt war.

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte das Heimteam gegen Pachern und rückte in der Tabelle mit den drei gewonnenen Punkten näher an den Gegner heran.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"Wir hattten in den letzten Tagen wirklich wenige Spieler beim Training. Ich hoffe die Situation bessert sich bald wieder - nach dem 1:2 konnten wir keine Akzente mehr setzen. Unsere Köpfe waren einfach leer - Gratulation an den Gegner, dieser Sieg ist absolut okay! Wir werden in den nächsten Tagen daran arbeiten wieder in die Erfolgsspur zu kommen!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gabersdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Offensiv konnte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 38 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich USV Gabersdorf bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Gabersdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

In der Tabelle liegt SV Pachern nach der Niederlage weiter auf dem vierten Rang. Zehn Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Pachern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf tritt am kommenden Freitag bei FC Raiffeisen Gratkorn an, SV Pachern empfängt am selben Tag ATUS Bärnbach.

Aufstelllungen: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Paul Lechner - Jure Tertinek, Marco Luttenberger, Matic Golob, Philipp Federer, Markus Schuster - Minas Koren



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Florian Atschko, Dominik Giegerl, Martin Holler, Konstantin Satzer, Jan Jammernegg



Trainer: Mag. Jochen Zadravec

SV SMB Pachern: Sandor Bischof, Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Martin Ulmer



Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Philipp Kasch, Sami Ribo, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Christian Czerny, Manuel Sidar



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SV Pachern, 2:1 (0:0)

72 Philipp Federer 2:1

66 Michael Wernig 1:1

58 Markus Schuster 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.