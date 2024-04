SV Gleinstätten seit fünf Spielen ohne Sieg - Unterpremstätten gewinnt mit 3:1

Details Samstag, 06. April 2024 23:36

Bei SC PORR Unterpremstätten holte sich SVU Tondach Gleinstätten eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Unterpremstätten wurde der Favoritenrolle gerecht. In der Endphase wurde es jedoch noch einmal knapp, da auch der Gast eine couragierte Leistung zeigte. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen 3:0-Sieg für sich verbucht.

Am Ende jubelte die Heimmannschaft, aber der Gast machte es dem Aufsteiger schwer

Führung der Gäste und der Ausgleich noch vor der Pause

Die Zuschauer im Sportzentrum Premstätten sahen von Anfang an eine intensive und schnell geführte Partie, bei der in der Anfangsphase noch die Großchancen fehlten. Mit Fortdauer des Spiels wurden die Gäste stärker und tauchten plötzlich alleine vor unserem Tor auf – den ersten Versuch konnte Constantin Lorber abwehren, den Nachschuss wehrte Andreas Hafellner vor der Linie zum Eckball ab.

Aber Gleinstätten blieb am Drücker und fand nur Augenblicke später eine gute Freistoßposition von der Seite vor. Die Flanke ging gefährlich vor das Tor, Lukas Pichler kam zum Kopfball, der abgefälscht wurde und genau ins Eck einschlug (27.). Somit führte der Gast mit 1:0.

Der Aufsteiger zeigte eine schnelle Reaktion, Patrick Rupprecht nutzte die Chance nach dem er perfekt angespielt wurde und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Entscheidung in der Schlussphase - der Aufsteiger holt drei Punkte

Nach der Pause hatte der Gast eine tolle Möglichkeit um erneut in Führung zu gehen - Keeper Lorber bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Nun wechselte Trainer Neuhold Aleksander Domjanic und Ammar Parlic ein und die beiden Spieler dankten ihm für das Vertrauen.

Für das 2:1 von SC Unterpremstätten zeichnete zunächst Domjanic verantwortlich (83.) - mit einem platzierten Schuss unter die Latte sorgte er für viel Jubel unter den 200 Fans auf der Tribüne. Gleinstätten gab jedoch weiterhin nicht auf und zeigte eine beherzte Partie. Durch ihre Aktionen in der Offensive, öffneten sich dann natürlich Räume für die Gastgeber.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, Parlic nach einem solchen Konter für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss siegte Unterpremstätten gegen SV Gleinstätten mit 3:1.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

SC PORR Unterpremstätten behauptet nach dem Erfolg über Gleinstätten den dritten Tabellenplatz. Die Saison des Liganeulings verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Unterpremstätten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt SVU Tondach Gleinstätten weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve von SV Gleinstätten zeigt momentan allerdings nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.

Am kommenden Freitag trifft SC PORR Unterpremstätten auf SK Fliesen Garber Werndorf, Gleinstätten spielt am selben Tag gegen SV Strass.

Stimme zum Spiel

Thomas Neuhold - Trainer SVU

"Mit dem dritten Sieg in Folge halten wir mit Tabellenführer Mooskirchen Schritt. Nächste Woche wollen wir in Werndorf den vierten Sieg in Folge holen – wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans!"

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Sandro Hofer, Patrick Rupprecht - Dominic Summer, Roland Hartmann



Ersatzspieler: Marco Daniel, Nikolaus Steiner, Ammar Parlic, Alhassan Ahmed, Felix Carstensen, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold

SVU Tondach Gleinstätten: Enej Ornik - Leon Koller (K), Philipp Mally, Benedikt Sackl - Aldo LLambi, Antonio Paunescu, Uwayemi Emwenghare, Manuel Hödl, Peter Puster, Felix Kager - Lukas Pichler



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Destiny Afiangbosa Ekhae, Gabriel Martin Katzbeck, Julian Lamprecht, Sebastian Zier



Trainer: Patrick Haider

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SVU Tondach Gleinstätten, 3:1 (1:1)

92 Ammar Parlic 3:1

83 Aleksander Domjanic 2:1

34 Patrick Rupprecht 1:1

27 Lukas Pichler 0:1

