SVU Tondach Gleinstätten und SV Strass liefern spektakuläres 4:4-Unentschieden

Im Spiel von SVU Tondach Gleinstätten gegen SV Strass gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit SV Gleinstätten gefunden.

Der SV Strass ist im Frühjahr in bester Form und holte aus den letzten fünf Spielen dreizehn Punkte

Zur Pause stand es schon 2:2 - ein Spektakel in Gleinstätten

Das Spiel begann fulminant, als SVU Tondach Gleinstätten in der 22. Minute durch einen Treffer von Paunescu in Führung ging, nachdem er eine Möglichkeit nach einer Ecke souverän verwandelt hatte. Doch SV Strass ließ sich nicht beirren und antwortete prompt in der 33. Minute mit einem Ausgleichstreffer durch Preschern, der eine Freistoßflanke von Kelenc nutzte, um den Ball per Kopf ins Netz zu befördern. Nun stand es nach einer guten halben Stunde 1:1.

Kurz darauf bekam SVU Tondach Gleinstätten die Chance, erneut in Führung zu gehen, als Pichler im Strafraum gefoult wurde und Paunescu den folgenden Elfmeter sicher verwandelte (36. Minute). Doch SV Strass zeigte sich hartnäckig und schaffte es kurz vor der Halbzeitpause durch Beslic (45. Minute) erneut auszugleichen.

Emwenghare kommt am 2ten Pfosten zum Abschluss, kann den Tormann überwinden, scheitert aber an den Abwehr, die den Ball von der Linie klären. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Das war dan auch die letzte Möglichkeit - zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Zehn Minuten nach der Pause führte der Gastgeber mit 4:2

Nun legte SVU Tondach Gleinstätten erneut vor, als sie in der 47. Minute durch einen Treffer von Emwenghare mit 3:2 in Führung gingen. Der Schütze schoss dabei die Kugel souverän an Keeper Kübek vorbei zur Führung.

Diese Führung konnte in der 53. Minute durch einen weiteren Treffer von SVU Tondach Gleinstätten durch Mally ausgebaut werden, nachdem der Gästetormann einen Flankenversuch nicht unter Kontrolle bringen konnte.

Doch SV Strass gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 71. Minute gelang es Ficzko, nach einem Eckball die Möglichkeit aus kurzer Distanz zum Anschlusstreffer zu nutzen.

Die Spannung stieg weiter, als Strass in der 98. Minute durch Kapitän Preschern in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielte, was letztendlich das 4:4-Unentschieden besiegelte.

In einem Spiel, das von Spannung und Dramatik geprägt war, zeigten beide Mannschaften großes Engagement und kämpften bis zur letzten Minute. Letztendlich konnten weder SVU Tondach Gleinstätten noch SV Strass den entscheidenden Siegtreffer erzielen, und das Spiel endete mit einem 4:4-Unentschieden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gleinstätten verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein.

Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SV Strass in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Gleinstätten die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SVU Tondach Gleinstätten den sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Gleinstätten tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei FC Diesel Kino Großklein an. Einen Tag später empfängt Strass SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel

Patrick Haider - Trainer Gleinstätten

"4:4 - was soll ich dazu sagen? Ich finde es extrem bitter für uns, dass wir in diesem Spiel keine drei Punkte geholt haben."

Aufstellungen: SVU Tondach Gleinstätten: Enej Ornik - Leon Koller (K), Philipp Mally, Benedikt Sackl - Aldo LLambi, Antonio Paunescu, Destiny Afiangbosa Ekhae, Uwayemi Emwenghare, Manuel Hödl, Peter Puster - Lukas Pichler



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Patrick Haider, Gabriel Martin Katzbeck, Julian Lamprecht, Florian Weber, Sebastian Zier



Trainer: Patrick Haider

SV Straß: Christoph Kübek - Thomas Preschern (K), Petar Miokovic, Edin Colic - Doris Kelenc, Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Luka Salamun, Miha Leskovar, Martin Maloca - Domagoj Beslic



Ersatzspieler: Rayen Ficzko, Elvedin Dzinic, Nermin Sijamhodzic, Dominik Ettl



Trainer: Elvedin Dzinic Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – SV Strass, 4:4 (2:2)

97 Domagoj Beslic 4:4

72 Rayen Ficzko 4:3

55 Philipp Mally 4:2

49 Uwayemi Emwenghare 3:2

45 Domagoj Beslic 2:2

36 Antonio Paunescu 2:1

33 Thomas Preschern 1:1

23 Antonio Paunescu 1:0

