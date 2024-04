SK Werndorf beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg und überrascht gegen Unterpremstätten

Details Samstag, 13. April 2024 00:48

SK Werndorf kam am Freitag zu einem 4:2-Erfolg gegen SC Unterpremstätten. Werndorf hat mit dem Sieg über Unterpremstätten einen Coup gelandet. Im Nachbarschaftsduell zwischen zeigte der vermeintliche Außenseiter eine starke Leistung und setzte sich gegen den Tabellendritten durch. Vor dem Spiel standen die Vorzeichen klar: Werndorf befand sich auf dem 9. Tabellenplatz mit 21 Punkten, während Unterpremstätten mit 35 Punkten auf dem 3. Platz rangierte. Doch Fußballspiele werden nicht auf dem Papier entschieden, und Werndorf bewies dies eindrucksvoll.

Kapitän Plhak führte sein Team zum ersten Sieg im Frühjahr

Knappe Führung der Gastgeber zur Halbzeit

Das Derby wurde von Schiedsrichter Serdar Altun und seinen Assistenten Mario Vonic und André Wiedner geleitet, während sich die beiden Teams auf dem Platz gegenüberstanden, bereit, ihre jeweiligen Ambitionen zu verfolgen. Die Anfangsphase vor knapp 300 Zuschauern war durchwegs ausgeglichen. Der Gastgeber versteckte sich nicht und der Favorit kam nie richtig ins Spiel.

Das Spiel war weiterhin ausgeglichen, bis in der 44. Minute Thomas Heine für Werndorf das 1:0 erzielte. Dabei unterlief dem Torhüter von Unterpremstätten, Lorber, ein folgenschwerer Fehler, den der Torschütze eiskalt ausnutzte. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Nach der Pause nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf - Werndorf legt vor

In der zweiten Halbzeit setzte Werndorf seinen mutigen Auftritt fort und erhöhte in der 50. Minute durch Gjinaj auf 2:0. Die Mannschaft agierte aggressiv und ließ Unterpremstätten kaum zur Entfaltung kommen. Die Chancen der Gäste verpufften in den Händen von Keeper Thomas Maierhofer. Aber auch der zuvor unglückliche Lorber rettete sein Team mehrfach vor dem 0:3.

Obwohl Unterpremstätten bemüht war, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte Werndorf dank einer starken Defensivleistung und eines herausragenden Maierhofers im Tor den Vorsprung halten.

In der 67. Minute erhöhte Kassler per Elfmeter dann auf 3:0, bevor Unterpremstätten durch Rupprecht in der 74. Minute auf 3:1 verkürzen konnte.

Trotz des Anschlusstreffers blieb Werndorf gefährlich und erzielte in der 90. Minute durch Kassler das 4:1. Unterpremstätten gab jedoch nicht auf und konnte in der Nachspielzeit noch auf 4:2 verkürzen.

Die Nachspielzeit - zwei Tore zum Endstand

Trotz des Anschlusstreffers blieb Werndorf gefährlich: in der Nachspielzeit besserte Kassler seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SK Fliesen Garber Werndorf erzielte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Sandro Hofer für einen Treffer sorgte (93.).

Am Ende triumphierte Werndorf mit einem überraschenden 4:2-Sieg über den Tabellendritten. Die Spieler und Fans feierten diesen wichtigen Erfolg ausgelassen, während Unterpremstätten eine unerwartete Niederlage hinnehmen musste.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SK Fliesen Garber Werndorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SK Werndorf momentan auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist das Team wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SC PORR Unterpremstätten in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Aufsteiger bisher elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Unterpremstätten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt SK Fliesen Garber Werndorf bei SV Strass an, während SC PORR Unterpremstätten zwei Tage zuvor SV Gössendorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - SC Unterpremstätten

"Wir waren heute einfach nicht gut. Gratulation an Werndorf, die waren nämlich richtig gut. In der nächsten Woche heißt es nun eine gute Leistung zu zeigen!"

Aufstellungen: Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak (K), Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Mario Sommer, Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Sergen Öztürk, Nico Früstük



Trainer: Christoph Maurer

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Felix Carstensen, Florian Rupp - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht - Dominic Summer, Aleksander Domjanic, Roland Hartmann



Ersatzspieler: Marco Daniel, Nikolaus Steiner, Ammar Parlic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Jonathan Brosch



Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober Foto Alexandra Macher

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SC PORR Unterpremstätten, 4:2 (1:0)

93 Sandro Hofer 4:2

91 Gianluca Kassler 4:1

74 Patrick Rupprecht 3:1

68 Gianluca Kassler 3:0

47 Gjin Gjinaj 2:0

44 Thomas Heine 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.