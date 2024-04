Pachern überrollt Bärnbach mit 4:1 - Fuchs mit drei Treffern

Details Samstag, 13. April 2024 13:10

Gegen Pachern holte sich Bärnbach eine 1:4-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Pachern wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war 3:0 für ATUS Bärnbach ausgegangen. In der zweiten Halbzeit hatte der Gast jedoch eine wirklich starke Phase, die Hoffnung für das Team machen sollte.

Pachern holt am Freitagabend drei Punkte gegen tapfere Bärnbacher

Fuchs mit Doppelpack und Pachern führt zur Pause mit 3:0

Es dauerte nur eine Minute, da hatte der Gast schon die Möglichkeit in Pachern in Führung zu gehen. Der Schuss des Underdogs in dieser Partie verfehlte das Tor von Keeper Bischof nur knapp. Das war gleich einmal ein Weckruf an die Truppe, diesen Gegner nicht zu unterschätzen.

Christoph Fuchs brachte Pachern in der 17. Minute in Front. Fuchs wurde von seinen Nebenleuten optimal freigespielt und schob souverän an Keeper Rieger vorbei zum 1:0

Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Martin Ulmer mit einem Weitschuss verantwortlich (38.). Noch vor der Halbzeit legte Fuchs seinen zweiten Treffer nach (45.) - dieses Tor fiel nach einem Eckball. SV Pachern hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Bärnbach bäumt sich auf und kommt zum Anschlusstreffer

Pachern hatte sich vorgenommen die Null zu halten, fand jedoch einen aufopferungsvollen und unangenehmen Gegner vor, der nie aufsteckte. In der Folge wurde man dann auch belohnt: Florian Trost schoss die Kugel zum 1:3 für Bärnbach über die Linie (67.). Die Abwehr der Gastgeber war nicht im BIlde und der Torschütze verwandelte die Möglichkeit souverän zum Anschlusstreffer.

Nun kam der Gast tatsächlich zu Möglichkeiten und es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Fuchs gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Pachern (81.). Das war dann die endgültige Entscheidung für den Favoriten und der Dreierpack für den stark aufspielenden Offensivspieler.

Schlussendlich verbuchte SV Pachern gegen ATUS Bärnbach einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Pachern hat nach dem souveränen Erfolg über Bärnbach weiter die vierte Tabellenposition inne. Die Saison von SV Pachern verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für Pachern, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

44 Tore kassierte ATUS Bärnbach bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Oberliga Mitte. Wann findet Bärnbach die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Pachern setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit erst 20 erzielten Toren hat ATUS Bärnbach im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Lage von Bärnbach bleibt angespannt. Gegen Pachern musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt SV Pachern bei USV Hoome Mooskirchen an, während ATUS Bärnbach einen Tag später USV Fliesen Klampfer Gabersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros

"Ich möchte dem verletzten Bärnbach Spieler gute Besserung wünschen und hoffe, dass die Verletzung nicht zu schlimm ist. Wir haben eine gute Reaktion auf die letzte Niederlage gezeigt und haben mit Mooskirchen nächste Woche einen harten Brocken vor uns! Wir werden alles daran setzen, dort auch zu punkten!"

SV SMB Pachern: Sandor Bischof, Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro



Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Sami Ribo, Laurin Grünbichler, Merlin Mühlberger, Christian Czerny, Lukas Matasovic



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Irlind Mehmeti, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch - Christian Edlinger, Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch



Ersatzspieler: Elias Deutschmann, Elias Amreich, Fabian Haller, Philipp Rabitsch, Florian Kanner, Michael Murg



Trainer: Mag. Markus Edler Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – ATUS Bärnbach, 4:1 (3:0)

81 Christoph Fuchs 4:1

67 Florian Trost 3:1

45 Christoph Fuchs 3:0

38 Martin Ulmer 2:0

17 Christoph Fuchs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.